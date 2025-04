Piotr jest studentem weterynarii. W ciągu roku akademickiego uczy się sporo. To dlatego nie ma czasu na dorabianie. W ubiegłe wakacje postanowił wyjechać do Niemiec do pracy przy zbieraniu truskawek, jak wielu innych Polaków.

Wyjazd po sesji, pod koniec czerwca, razem ze znajomymi znajomych z miasta, z którego Piotr pochodzi. Wszyscy znali się z widzenia z liceum, które ukończyli kilka lat temu. Powrót: połowa września. Piotr policzył sobie, że zarobi jakieś 30 tys zł. Czysty zysk. Wiedział oczywiście, że praca jest trudna, ciężka i niewdzięczna, ale za takie pieniądze postanowił się poświęcić.

Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Praca na plantacji, w słońcu, za stawkę godzinową i prowizję. Ogólnie lekko nie było, ale do zniesienia. Za taką kasę? Najgorzej było wtedy, gdy padał deszcz. My siedzieliśmy bezczynnie w wynajmowanych domach, a pieniądze nie wpadały. Każdy deszczowy dzień oznaczał wielkie straty. I jeszcze więcej nerwów.

