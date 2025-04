W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że usunięcie ciąży ze względu na wady płodu lub jego ciężką chorobę jest niezgodne z konstytucją. Ta decyzja sprawiła, że przez cały weekend trwały masowe protesty w całym kraju, których kontynuację planuje się na bieżący tydzień. Polki i Polacy wyszli na ulice, dając upust swojej wściekłości na decyzję rządu.

W sieci i na protestach coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do skomentowania sytuacji w kraju przez Agatę Dudę. Pierwsza dama sukcesywnie unika wypowiedzi w tej sprawie, co oburza kobiety, które powinny czuć się przez nią reprezentowane. Ich gniew dodatkowo podjudza fakt, że w sprawie wypowiedziały się już inne pierwsze damy: była - Jolanta Kwaśniewska i niedoszła - Małgorzata Trzaskowska.

Media społecznościowe zalała fala komentarzy dotyczących postawy Agaty Dudy. Internauci i internautki nie przebierają w słowach i ostro krytykują zachowanie pierwszej damy.

„Wstyd i hańba, milcząca kukła. Kobieta bez serca i bez charakteru” „Wstyd za Pani milczenie i przyzwolenie na to co się dzieje” „Z roku na rok moja sympatia do Was maleje, a teraz czekam, aż zniknięcie ze sceny politycznej” „Mnie byłoby wstyd! Jest pani kobietą, ma pani córkę, być może niebawem wnuczkę”

- czytamy w sieci