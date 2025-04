Ministerstwo Zdrowia 1.10 zapowiedziało ograniczenia i restrykcje, które dotyczą zarówno strefy czerwonej, żółtej, jak i zielonej. W piątek padł rekord zakażeń: 2300 potwierdzonych przypadków. Zdaniem dra Dzieciątkowskiego warto rozważyć scenariusz wprowadzenia stanu wyjątkowego.

W czwartek resort zdrowia opublikował listę powiatów, które od soboty 3 października objęte zostały dodatkowymi obostrzeniami, a dzień później pojawiły się informacje o rekordowej liczbie nowych przypadków zakażenia - 2293.

Od 3.10. w strefie czerwonej znajduje się 16 powiatów oraz miasto Sopot. W żółtej jest 28 powiatów i miasta: Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin. Ponadto na liście znajduje się również 10 powiatów i 7 miast: Włocławek, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Warszawa, Suwałki, Słupsk i Mysłowice - zagrożonych restrykcjami. Co to oznacza?

Resort zdrowia podał, że w piątek odnotowano blisko 2300 nowych przypadków koronawirusa. Restrykcje są jak najbardziej uzasadnione, ale niekonieczne podział na strefy. Zdaniem dr Tomasza Dzieciątkowskiego polepszenie sytuacji może nastąpić poprzez egzekwowanie restrykcji.

Problemem jest nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów higieny. Wprowadzenie nowych powiatów i miast do stref szczególnych nic nie zmieni, jeżeli nie będą przestrzegane przepisy sanitarne - zaznacza ekspert. Jeżeli nie będzie kar dla osób, które nie noszą maseczek i nie stosują się do zasad przestrzegania dystansu społecznego, to kolory powiatów będą tylko działaniem na pokaz

- dodał dr Tomasz Dzieciątkowski.