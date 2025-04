Zaczynam pisać, nie o mnie, o nas wszystkich – młodych pokolenia Y. Nie jesteśmy idealni, nawet nie jesteśmy poprawni. Do niedawna dzieci, w większości przypadków rozpieszczone i beztroskie, pierwsze takie w dorobku wolnej Polski. (Jesteście wściekli bo użyłam słowa rozpieszczeni? To dopiero początek). Niezrozumiani, zmęczeni, pełni niespełnionych pomysłów, leniwi i roszczeniowi. Kiedyś uważałam, że to stek bzdur. Teraz? Mam coraz więcej wątpliwości.

Mamy wszystko – nie umieramy z głodu, z kranu leci bieżąca woda, a na ekranach wszystkich posiadanych przez nas elektronicznych sprzętów płynie nieograniczony dostęp do informacji. To mało? Dla nas tak. Jesteśmy wychowani w duchu egocentrycznego zaspokojenia. Wszystko, co JA zrobię, musi być dobre, ba, jest dobre. Nie wiemy, czym jest samokrytyka. Nie lubimy się jej poddawać, prawda?

Uświadamiamy sobie, że wszystko, co w życiu było łatwe, przyjemne i za darmo odeszło na zawsze w zapomnienie. Szukamy swojego miejsca, odpowiedniego zajęcia, a kto bardziej ambitny - dodatkowego hobby. Oczywiście nie mówię tutaj o nielicznych szczęściarzach, którzy od zawsze wiedzieli, kim będą.

Jesteśmy weganami, fitmaniakami, hipsterami, kibicami, hejterami, trollami, youtuberami, fanami seriali, a nawet kina niezależnego. Jesteśmy nowym pokoleniem, które zmieni świat. Tylko, czy... na lepsze? Tego nie wiem, szczerze w to wątpię. Chcemy być niezależni, a uzależniamy się od wszystkiego. Nie wyobrażamy sobie życia bez telefonu, napędza nas informacja, liczba followersów i lajków. Lubimy alkohol, lubimy seks, lubimy używki i zapach papierosów. Często jesteśmy nieszczęśliwi, jeszcze częściej czujemy strach. Wchodzimy w toksyczne relacje, uciekając przed samotnością. Oszukujemy się, żyjąc w wirtualnym świecie. Jesteśmy pokoleniem, które wyrastało w przekonaniu o swojej nieomylności. A wszyscy jesteśmy w błędzie.

Zabija nas czas, którego nie mamy. Tych w najgorszej sytuacji zabija czas, którego mają zbyt wiele. Nie potrafimy znaleźć równowagi. Chcemy więcej, coraz więcej, nikt nie jest w stanie nas zatrzymać. Część z nas się poddała, nie chce niczego. Możemy wszystko zmienić, to jest ten moment, ale nie zmienimy niczego. Jesteśmy bierni, a nasze problemy są w centrum wszechświata. Topimy się we własnym cierpieniu, nie łapiąc nawet na chwilę oddechu, żeby pokazać wszystkim, jak bardzo los jest niesprawiedliwy. Nie potrafimy pogodzić się z tym, że nic na nas nie czeka. To prawda.

Nie walczymy, nie potrafimy przegrywać, już dawno zapomnieliśmy o tym, jak się rozmawia. Bierzemy wszystko, a nie dajemy niczego. Cieszą nas filmy na YouTube z zabawnymi zwierzętami, rozbrajająco śmieszne kompilacje wpadek i nowo dodane materiały w zakładce naszych subskrypcji. Jesteśmy na bieżąco. Wiemy, co one mają w torebkach i dlaczego oni w tym sezonie mają przedziałek po prawej, a nie po lewej stronie. Śledzimy najnowsze trendy, kochamy designerskie rzeczy, uwielbiamy pieniądze. Najlepiej gdyby te pieniądze leżały na ulicy. Wystarczyłoby się po nie po prostu schylić. Jesteśmy wysportowani, to bylibyśmy w stanie zrobić.

Kochamy ambitne rzeczy. To nieprawda, że jesteśmy w większości skończonymi idiotami. Śledzimy informacje z całego świata, bywamy na ważnych wydarzeniach kulturalnych, umiemy docenić artyzm i formę, a kilka miesięcy naszego życia przeznaczyliśmy na dobre kino, elektroniczne książki i polityczne seriale albo te o superbohaterach. Mamy dobry gust i kreujemy nowoczesny minimalizm. Wiemy, że globalne ocieplenie istnieje, a ekologiczny tryb życia nie jest modą tylko obowiązkiem. Wierzymy w różne rzeczy. Ta informacja nas wyróżnia, daje nam przewagę, daje nam moc pokolenia Y. Mamy jeszcze czas, żeby poznawać nasz świat dalej, wiedzieć więcej. W większości go zmarnujemy, siedząc z butelką kraftowego piwa i myśląc o bezsensie istnienia. Może mamy rację?

Jesteśmy pokoleniem, które jest złe, a może być jeszcze gorsze. Pracodawcy się nas boją, poprzednicy załamują ręce, a my patrzymy na wszystko z boku. Urodziliśmy się w czasach wolności, a ją powoli tracimy. Czujemy rosnące napięcie, niepokój, nieokreśloną negatywną wibrację, która wytrąca nas z równowagi. A może powoli zaczynamy widzieć coś więcej, oprócz samych siebie?

