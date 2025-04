Civil March For Aleppo był zorganizowany przez polską dziennikarkę i podróżniczkę – Annę Alboth. W wyniku jej inicjatywy 26 grudnia 2016 roku z Berlina wymaszerowało kilkaset osób. Ich celem było odtworzenie drogi, jaką muszą pokonywać uchodźcy - czyli dotarcie do granic Syrii. Finalnie w marszu wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób z 62 krajów. Teraz inicjatywa Polki została doceniona!

Civil March For Aleppo nominowany do nagrody Nobla

Anna Alboth przejęta poinformowała o tej nominacji na Facebooku. „To szalone, ale to prawda: nasz Civil March For Aleppo jest nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla” – napisała.

Na stronie uchodźcy.info można przeczytać część oświadczenia organizatorów marszu. „Civil March For Aleppo był marszem zwykłych ludzi zainicjowanym przez pochodzącą z Polski Annę Alboth i wspieranym przez wielu ludzi dobrego serca” – czytamy.

„Po usłyszeniu o nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla, ludzie, którzy w ubiegłym roku współtworzyli CMFA, chcą bardzo mocno podkreślić i raz jeszcze skorzystać z okazji, by wezwać do pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii i powstrzymania wszystkich aktów przemocy na jej terytorium”.

screen Facebook, fot. Janusz Ratecki/Civil March for Aleppo

Civil March For Aleppo stał się symbolem solidarności zwykłych ludzi z całego świata ze zwykłymi Syryjczykami w Syrii lub na uchodźstwie. To był głos sprzeciwu wobec wojny w Syrii, jak również uświadomienie obywatelom Europy i na świecie, że nie należy być biernym wobec działań wojennych.

