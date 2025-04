Pierwszy miesiąc wakacji powoli dobiega końca. Lipiec chyba trochę nas rozczarował, bo częściej padało, niż świeciło słońce. Jaki będzie ostatni tydzień pierwszego wakacyjnego miesiąca? Chyba mamy nie najlepsze wiadomości pogodowe...

Prognoza pogody - poniedziałek, 24 lipca

Na Północy, Zachodzie i Południu deszczowo i pochmurnie. Temperatury od 25 we Wrocławiu, do 29 w Krakowie. Na Wschodzie ciepło i bez deszczu. Temperatury będą sięgały 24 kresek. W Centrum również ciepło i bez deszczu. Na termometrze do 26 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody - wtorek, 25 lipca

Deszczowo już w całym kraju. Niewielkie przejaśniania tylko na Wschodzie. Temperatury od 19 na Zachodzie i Północy, 21 na Południu i 25 na Wschodzie kraju.

Prognoza pogody - środa, 26 lipca

W środę również popada. Deszcz w całym kraju. Na termometrach od 19 stopni w Centrum, po 22 na Południu, Północy, Wschodzie i Zachodzie.

Prognoza pogody - czwartek, 27 lipca

W czwartek trochę więcej przejaśnień, ale deszcz dalej nie da za wygraną. Popada w całym kraju. Na termometrach 21 stopni na Północy, 25 w Centrum, na Wschodzi i Zachodzie po 28 na Południu Polski.

Prognoza pogody - piątek, 28 lipca

Weekend zacznie się pogodnie prawie w całym kraju. Jedynie na Północy może popadać. Na termometrach 24 stopnie. Tylko na Południu 27.

Prognoza pogody - sobota, 29 lipca

W sobotę pogodnie tylko w Centrum i na Południu i tam 29 - 33 stopnie. Reszta kraju pochmurna. Nie wykluczone opady. Na Wschodzie i Północy 25 stopni, na Zachodzie 30 z lekkim zachmurzeniem.

Prognoza pogody - niedziela, 30 lipca

Niedziela znowu deszczowa. Na termometrach powyżej 25 stopni w całym kraju.