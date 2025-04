Kwiecień przywitał nas pięknym słońcem i wiosenną aurą. Wszyscy spodziewamy się też takiej Wielkanocy, bo przecież od tych świąt wymagamy niejako wiosennego klimatu i obowiązkowego słońca w Lany Poniedziałek. Ale jak wiadomo: kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Czy Wielkanoc spełni nasze oczekiwania? Podpowiadamy, jakiej pogody należy spodziewać się w Święta.

Pogoda na Wielkanoc – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek będzie raczej pochmurny w niemal całym kraju. Najwięcej opadów należy spodziewać się na zachodzie. Powieje też wiatr, a sama temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Na Suwałkach 3 st. C. Na Dolnym Śląsku 11, w Centrum Polski ok. 9 st. C.

Pogoda na Wielkanoc – Wielki Piątek

Wielki Piątek nie będzie lepszy, chociaż należy spodziewać się łagodniejszego wiatru i deszczu jedynie na zachodzie Polski. Temperatury umiarkowane: 7 na Wschodzie, 12 na Południu i 10 w Centrum.

Pogoda na Wielkanoc – Wielka Sobota

Jeśli wybierasz się ze święconką, to nie musisz obawiać się niepogody, czy deszczu. W Wielką Sobotę w niemal całym kraju ma być wiosennie i słonecznie. Drobne opaty mogą pojawić się na Podhalu. Temperatury od 8 do 15 stopni.

Pogoda na Wielkanoc – Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna będzie słoneczna w całym kraju. Termometry wskażą 10 st. C. na Suwałkach, 15 w Centrum i na Południu. Odczuwalna temperatura będzie zdecydowanie wyższa – miejscami nawet do 21 stopni. Wiatr umiarkowany – 12km/h. Nie należy też spodziewać się opadów.

Poniedziałek Wielkanocny

Podobnie w Poniedziałek Wielkanocny. Rano przywita nas wiosenna aura, która nie opuści Polski do końca dnia. Temperatury wyniosą od 10 stopni na Wschodzi, po 14 w Centrum Polski do 16 w Szczecinie. Wiatr łagodny.

