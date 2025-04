Każdy z nas marzy o szczęściu. Tylko jak je osiągnąć? Okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne. Cała tajemnica tkwi w dobrych decyzjach, które powinniśmy podejmować każdego dnia.

Zanim zdecydujesz się na jakieś rozwiązanie, zadaj sobie pytanie:

Czy ta decyzja uczyni mnie i moich bliskich szczęśliwymi? Czy zbliży mnie do spokoju i jednocześnie oddali od gniewu i złości?

Jeśli odpowiesz na nie twierdząco to jest to znak, że podejmujesz dobrą decyzję i właśnie jej powinnaś się trzymać. Bo szczęście masz na wyciągnięcie ręki, wystarczy jedynie po nie sięgnąć. Tak twierdzi Dagmara Skalska, autorka niezwykłego kalendarza "Rok pełen magii". Życie jest zbyt krótkie, by zajmować się działaniami, które prowadzą nas donikąd!

Dagmara Skalska: autorka kalendarza "Rok pełen magii"

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

