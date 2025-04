Hannah Neville z Anglii pojechała ze swoim synkiem, 2-letnim Eddisonem, do Lidla na zakupy. Na dziale samoobsługowym zaczęli razem wybierać orzechy. Po chwili chłopiec zaczął skarżyć się, że jego język zrobił się „dziwny w dotyku”. Oczy mu poczerwieniały, a jedno mocno opuchło. Po pięciu minutach 2-latek już nie był w stanie go otworzyć, tak był spuchnięty na twarzy.

Reklama

16-miesięczna dziewczynka zatruła się amfetaminą z jajka z niespodzianką. Jak do tego doszło?

„To trwało tylko chwilę. Razem decydowaliśmy, na jakie orzechy mamy ochotę. Eddison nigdy nie miał alergii na orzechy, więc nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy” – mówi Hannah. Dzięki natychmiastowej reakcji i zawiezieniu chłopca do szpitala usytuowanego niedaleko sklepu, sytuacja została opanowana. Eddison dostał leki i po dwóch godzinach obrzęk zaczął się zmniejszać. Lekarze stwierdzili, że doszło do silnej reakcji alergicznej.

2-latek dostał ostrej reakcji alergicznej po wizycie w Lidlu. (fot: Imgur.com)

„To było najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu” – stwierdziła mama chłopca. „Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby Ed zjadł te orzechy”.

Hannah twierdzi, że nie miała pojęcia o tym, że jej syn jest uczulony. Twierdzi, że był nawet kiedyś badany pod kątem alergii. Jadł też w przeszłości orzechy i nic mu nie było. „Jak widać to może zdarzyć się nagle i każdemu” – twierdzi matka chłopca.

Mama Eddisona złożyła skargę do Lidla. (fot. Imgur.com)

Hannah złożyła do Lidla skargę. Chce, by sklep umieszczał orzechy na półkach niedostępnych dla dzieci. Przedstawicie Lidla ubolewają nad tym, co przeżył mały Eddison. Dodają też, że ze bezpieczeństwo klientów jest dla nich priorytetem, dlatego wszystkie ich sklepy są regularnie i ściśle kontrolowane pod względem właściwego przechowywania i eksponowania produktów. Sklep podkreśla też, że przy wejściu są umieszczone informacje dla alergików i ostrzeżenia dotyczące orzechów.

źródło: DailyStar

Reklama

To też może cię zainteresować:Jaja z salmonellą w polskich sklepach! Sprawdź numery partiiObudziła się cała pokąsana, później zaczęła mieć halucynacje. Okazało się, że w jej mieszkaniu zadomowiły się jadowite pająki