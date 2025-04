Strata ukochanej osoby to ból, z którym naprawdę trudno sobie poradzić. Żałoba może trwać przez wiele lat, a nawet do końca życia, całkowicie zmieniając nasze spojrzenie na rzeczywistość. Często śmierć kogoś bliskiego może prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak napady lękowe, a nawet depresja.

Tak było w przypadku 80-latka z Wielkiej Brytanii, który po śmierci ukochanej żony przeszedł załamanie nerwowe i przestał sprzątać swoje mieszkanie.

80-latek nie sprzątał mieszkania przez lata

O sytuacji napisała w mediach społecznościowych firma „My Kind Of Clean”, którą przyjaciele staruszka zatrudnili do pomocy w uprzątnięciu jego domu. Mężczyzna nie opuszczał mieszkania i nie robił w nim porządków przez kilka lat, więc ilość nagromadzonego brudu mogła naprawdę przerazić.

fot. Metamorfoza domu 80-letniego wdowca/screen Facebook, My Kind Of Clean

Bliscy 80-latka. uznali, że nie może on żyć w takich warunkach i tak trafili na ogłoszenie „My Kind of Clean”. Pracownicy firmy przyznali, że to było największe wyzwanie w ich karierze. Dom sprzątało 8 osób, a uporządkowanie wszystkiego zajęło w sumie prawie 60 godzin. Efekt był jednak tego wart.

fot. Metamorfoza domu 80-letniego wdowca/screen Facebook, My Kind Of Clean

Naprawdę mam nadzieję, że pomoże to ludziom zrozumieć, że nie powinni być zakłopotani takimi rzeczami i poprosić o pomoc w razie potrzeby - powiedziała Emma-lea Dalton z „My Kind of Clean”

Mężczyzna był zachwycony efektem sprzątania i przyznał, że pierwszy raz od dawna będzie miał okazję zasnąć w czystym łóżku.

