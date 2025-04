Czy zdarzyło się wam oglądać na YouTubie ślubno-weselne filmiki ludzi, których nie znacie? To dość częste i nie ma się czego wstydzić. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś hejtuje ceremonię, przyczepia się detali, wytyka niedociągnięcia i obraża uczestników imprezy. To, co spotkało tę parę, przekracza wszelkie granice.

Reklama

"Długo zastanawialiśmy się czy pokazywać to video publicznie, bo to były bardzo prywatne chwile"

Jakub i Dawid to para chłopaków, którzy od lat są w stałym związku. Pisałyśmy o nich kilkakrotnie – przy okazji ich sukcesów muzycznych.

Jakub & Dawid zachwycili zagraniczny zespół coverem hitowego utworu

Ślub Jakuba i Dawida i lawina hejtu

9 czerwca wzięli ślub na portugalskiej Maderze, a niedługo potem opublikowali nagranie z wyjątkowej uroczystości... w tydzień obejrzało go ponad 100 tysięcy osób. Pod filmem pojawiły się liczne komentarze, na co mężczyźni byli gotowi. Przerosła ich jednak skala hejtu. Pośród prawie tysiąca komentarzy przeważają obelgi i krytyka typu: „Co za debile ślub!”, „Patologia!”, „Boże dziękuję Ci że w mojej Polsce nie dopuszcza się takiego pedalstwa!!”, „Ohydne ścierwa”. Wśród nich pojawiają się też konkretne groźby czy mowa nienawiści: „Do Auschwitz piecyki włączyć i jazda”, „Ogolić, wykastrować i do piachu”. Takie komentarze są przez chłopaków na bieżąco zgłaszane i usuwane. Intencje mieli dobre, poza tym – czy powinni tłumaczyć się z tego, że tak jak inne pary udostępnili krótkie wideo ze swojego ślubu?

fot. arch.prywatne Jakub & Dawid

Po publikacji wideo ze ślubu spotkał ich hejt i groźby

Jakub i Dawid napisali do nas, by nagłośnić sprawę. Nie pozostawajmy obojętni na hejt i bierzmy przykład z Jakuba i Dawida. Wobec grupy najbardziej agresywnych internetowych trolli zdecydowali się na złożenie pozwu. Dzięki pomocy zespołu prawników z Kampanii Przeciw Homofobii w pozwie liczącym ponad 60 stron udało się dokładnie zidentyfikować 34 osoby. W gronie komentujących nie zabrakło osób, które życzyły parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, co dało parze siłę, by walczyć o sprawiedliwość także w ich imieniu!

Reklama

Bez spiny i fajerwerków. Ślub po 30-tce jest lepszą opcją?