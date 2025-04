6 z 7

Symbole na kosmetykach

Dla wielu to jakaś enigma i oznaczenia nie do rozszyfrowania, zwłaszcza otwarty słoiczek z cyferkami i literkami. Symbol otwartego słoika – informuje, jak długo można używać kosmetyku. Obok lub na symbolu słoika podany jest okres trwałości po otwarciu, czyli okres (podany w miesiącach) bezpiecznego stosowania kosmetyku, licząc od jego pierwszego użycia. Ręka na książce – oznacza, że do opakowania dołączona jest ulotka informacyjna. Ulotka najczęściej zawiera informacje o składzie kosmetyku i ostrzeżeniach związanych z jego stosowaniem.