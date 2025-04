Plebiscyt „Warszawianka Roku” i „Warszawianka Stulecia” - wybierz swoją laureatkę

Poznajcie 10 kandydatek nominownych do tytułu „Warszawianka Roku” i 10 do specjalnego „Warszawianka Stulecia”. Wybierzcie swoje warszawianki i głosujcie! Każdy może oddać jeden głos w obu kategoriach, a na głosujących czekają nagrody. Głosowanie trwa do 17 października.