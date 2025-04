Grill jest symbolem majówki, jak choinka jest symbolem Bożego Narodzenia. Mówi się, nawet, że grillowanie jest sportem narodowym Polaków. Niestety, zapach pieczonej kiełbasy i karkówki w tegoroczny długi weekend stanął właśnie pod znakiem zapytania. Wszystko przez nowy zakaz obowiązujący w niektórych miejscach.

Zakaz grillowania w Warszawie 2021

Chodzi dokładnie o część dzielnic Warszawy, które zostały objęte zakazem rozpalania jakichkolwiek palenisk w ogrodach i przestrzeniach przydomowych oraz szeroko pojętej przestrzeni publicznej (np. parki, plaże itp.)

26 kwietnia 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że w części woj. mazowieckiego, w tym w Warszawie na terenie dzielnic Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu - informuje wpis na stronie warszawskiego ratusza

Zgodnie z tym w wyżej wymienionych dzielnicach również w majówkę obowiązuje żółty poziom z programu ochrony powietrza stworzonego przez zarząd województwa. Żeby zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń, wprowadzono ograniczenia dla mieszkańców miasta. Zakaz dotyczy przede wszystkim ognisk, grilla, ale też kominków, palenisk ozdobnych oraz... dmuchaw do liści. Wyjątek stanowią jedynie piece ogrzewające domy i inne lokale.

Ograniczenia w kwestii palenisk wprowadzone zostały 26 kwietnia i trwać będą do odwołania, czyli do ustabilizowania sytuacji ekologicznej na obszarach wymienionych w komunikacie dzielnic Warszawy. Za niezastosowanie się do zakazu grozi mandat.

