Reklama

Karnawał ma swoje prawa, ale organizm też. Nieprzespana noc, kolorowe drinki, dym papierosowy (nawet, gdy same nie palimy) szkodzą naszej urodzie. Gdy mamy dwadzieścia lat, wystarczy, że porządnie się wyśpimy, a twarz odzyskuje utracony blask. Po trzydziestce potrzebujemy więcej czasu, by dojść do siebie po przetańczonej nocy. W lustrze widać podkrążone oczy, szarą ziemistą cerę. Spuchnięte stopy z trudem mieszczą się w butach. Na szczęście są sposoby, które pozwalają szybko odzyskać dobrą formę.

Przed balem

W noc poprzedzającą zabawę dobrze się wyśpij . To podstawa ładnego wyglądu.

. To podstawa ładnego wyglądu. Zanim zrobisz makijaż, nałóż na kwadrans maseczkę bankietową . Taki preparat błyskawicznie wygładzi zmarszczki, napnie skórę, sprawi, że będzie ona wyglądać promiennie . Polecamy wygodne jednorazowe maski w saszetkach.

. Taki preparat błyskawicznie wygładzi zmarszczki, napnie skórę, sprawi, że będzie ona . Polecamy wygodne jednorazowe maski w saszetkach. Po kąpieli nie żałuj skórze balsamu nawilżającego . Wybierz kosmetyk ze złotymi drobinkami , ciało będzie zmysłowo połyskiwać.

. Wybierz kosmetyk , ciało będzie zmysłowo połyskiwać. Użyj wybielającej pasty do zębów , piękny uśmiech zdobi nie mniej niż makijaż.

, piękny uśmiech zdobi nie mniej niż makijaż. Umaluj się i ułóż fryzurę.

Do torebki włóż bibułki matujące, lakier do poprawienia uczesania oraz plastry na pęcherze na stopach.

Rada: Przed wyjściem z domu wypij szklankę soku świeżo wyciśniętego z cytrusów. Zawierają one witaminę C, która działa antyrodnikowo.

Po imprezie

Choćbyś padała z nóg, powinnaś poświęcić kwadrans na pielęgnacj ę.

ę. Zanim położysz się spać, dokładnie zmyj makijaż , bo skóra nie będzie mogła się w nocy odpowiednio zregenerować.

, bo skóra nie będzie mogła się w nocy odpowiednio zregenerować. Potem zafunduj skórze sporą porcję kremu dotleniającego , np. Tokyo Lift, Dr Irena Eris.

, np. Tokyo Lift, Dr Irena Eris. Zmęczone tańcami stopy wymagają szczególnej troski. Do miski wlej ciepłej wody i rozpuść w niej 3 łyżki musztardy . Dzięki zawartości gorczycy i kurkuminy ma ona właściwości przeciwzapalne, stymuluje krążenie, łagodzi bóle mięśni i stawów. Przez 10 minut mocz nogi, spłucz zimną wodą.

wymagają szczególnej troski. Do miski wlej ciepłej wody i rozpuść w niej 3 łyżki . Dzięki zawartości gorczycy i kurkuminy ma ona właściwości przeciwzapalne, stymuluje krążenie, łagodzi bóle mięśni i stawów. Przez 10 minut mocz nogi, spłucz zimną wodą. Wetrzyj w nogi żel usuwający opuchliznę , np. z wyciągiem z kasztanowca.

, np. z wyciągiem z kasztanowca. By uniknąć obrzęków, połóż się na grubszej poduszce, z nieco uniesioną głową.

Rada: Śpij przy uchylonym oknie, a jeśli jest bardzo zimno, przed pójściem do łóżka dobrze wywietrz sypialnię.

Następnego dnia

Czujesz się rozbita, a obowiązki czekają. Co zrobić, by ładnie wyglądać w pracy?

Wykonaj kilka prostych ćwiczeń (skłony, przysiady).

(skłony, przysiady). Weź naprzemienny prysznic (raz ciepły, raz zimny), zakończony chłodną wodą. Zrezygnuj z kąpieli w wannie–trwa dłużej, rozleniwia, usypia.

(raz ciepły, raz zimny), zakończony chłodną wodą. Zrezygnuj z kąpieli w wannie–trwa dłużej, rozleniwia, usypia. Zrób energiczny peeling –poprawi krążenie, rozjaśni cerę, pomoże pozbyć się toksyn ze skóry.

–poprawi krążenie, rozjaśni cerę, pomoże pozbyć się toksyn ze skóry. Usuń obrzęki pod oczami. Zawiń w chustkę kostkę lodu i masuj opuchliznę w kierunku od skroni do wewnętrznych kącików oczu. Możesz też wypróbować działanie czarnej herbaty. Zawiera taninę o działaniu kojącym i zmniejszającym obrzęki. Dwie zaparzone torebki herbaty wystudź i połóż na powiekach na kwadrans.

Rada: Nie zaczynaj dnia od kawy, bo będzie ci trudno pozbyć się obrzęków (kawa zatrzymuje wodę w organizmie). Lepsza będzie zielona herbata albo woda z cytryną.

Zobacz także:

Jak usunąć obrzęki pod oczami

Reklama

Seksowny makijaż na imprezę