Perfekcjonizm to cecha osobowości, którą wielu ludzi uważa za pozytywną. Ci, którzy zostali ją obdarzeni, budzą respekt. Wydają się ambitni, pracowici, zorganizowani, pewni siebie. Niestety jego skutki mogą być bardzo niebezpieczne. Uzależnienie od doskonałości wyniszcza organizm i psychikę tak jak inne używki. Z tą różnicą, że robi to wolniej. Jego siła rażenia jest mniejsza, dlatego często nie zdajemy sobie sprawy, że padliśmy jego ofiarą.

Czy perfekcjonizm trzeba leczyć?

1. Grozi zaniedbaniem rzeczy najważniejszych

Perfekcjoniści to osoby, które nie potrafią wskazać, co jest dla nich najważniejsze. Koncentrują się na rzeczach drugo- i trzecio- planowych, zaniedbując rzeczy, którym najpierw powinni poświęcić uwagę. Nie zdają sobie sprawy, że człowiek ma w życiu ograniczoną ilość czasu i energii, dlatego powinien ustalić swoje priorytety. Perfekcjoniści, podejmując się kilku zadań na raz, utrudniają sobie drogę do osiągnięcia sukcesu. Nie są świadomi, że na dłuższą metę nie da się funkcjonować w ten sposób.

2. Wpędza w choroby

Z badań doktora Paula Hewitta z British Columbia University perfekcjonizm zwiększa ryzyko zawału serca, zachorowania na depresję i zaburzeń jedzenia. Ponadto grozi przedwczesną śmiercią. Osoby, które odczuwają przymus doskonałości, żyją w ciągłym stresie, są podenerwowane, zaniepokojone i przygnębione. Niepowodzenia, których doświadczają, powodują, że często nachodzą je myśli samobójcze.

3. Odbiera kreatywność

Perfekcjoniści uchodzą za osoby niezwykle pomysłowe. Faktycznie, często tak jest. Niestety problem polega na tym, że nie wcielają ich w życie, bo… uważają je za niedostatecznie dobre. Obawa przed porażką i niepowodzeniem sprawia, że często zwlekają z realizacją zaplanowanych działań. Potrzeba doskonałości ogranicza ich kreatywność, przez co trudno im osiągać sukcesy w życiu zawodowym. Perfekcjoniści wkładają tak dużo energii w postawione przed nimi zadanie, że brakuje im siły na jego wykonanie.

4. Obniża poczucie własnej wartości

Wbrew przekonaniu wielu ludzi perfekcjoniści to osoby o niskim poczuciu własnej wartości. Za każdym razem podnoszą sobie poprzeczkę ponad własne siły, dlatego nie zawsze udaje im się osiągnąć cel, który sobie wyznaczyli. Efekty każdego zadania, którego się podejmują, nigdy ich nie zadowalają, za co obwiniają samych siebie. Wymagają od siebie za dużo, niż powinni, nie rozumiejąc, że każdy z nas ma prawo do popełniana błędów. Zamiast wyciągać z nich wnioski, wpędzają się w kompleksy.

5. Niszczy związki

Osoby, które za wszelką cenę dążą do osiągnięcia doskonałości, mają duże problemy z utrzymaniem stabilnej relacji partnerskiej. Uniemożliwia im to naiwna wiara w ideały. Wady partnera to coś, z czym nie potrafią się pogodzić, dlatego robią wszystko, aby je wyeliminować. Takie zachowanie rodzi niekończące się konflikty. Strona, która nie potrafi sprostać oczekiwaniom perfekcjonisty, zaczyna się od niego mimowolnie oddalać. Ciągła krytyka powoduje, że to ona najczęściej podejmuje decyzję o rozstaniu.

5 porad, jak sobie radzić z perfekcjonizmem