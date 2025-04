Oczyszczanie ciała peelingiem ma wiele zalet. Dzięki masażowi niezbędnemu do rozprowadzenia kosmetyku na skórze, pozbędziesz się nadmiaru wody i limfy nagromadzonej w tkankach podskórnych. Peeling pomoże w walce z nagromadzonym przez zimę tłuszczykiem i w walce z cellulitem.

Nie bój się częstego złuszczania skóry.

Przez ten zabieg naskórek wcale nie staje się cieńszy i podatniejszy na podrażnienia. To mit! Prawda jest taka, że to zalegająca na skórze warstwa martwych komórek utrudnia jej oddychanie i hamuje naturalny proces regeneracji. Naturze trzeba trochę pomóc. Gruboziarnisty scrub stosuj 1-2 razy w tygodniu. Do mycia ciała na co dzień używaj kosmetyku drobnoziarnistego. Sięgnij po gotowy kosmetyk peelingujący albo przygotuj sama, z produktów, które masz w kuchni.

Oto kilka sprawdzonych receptur:

Peeling cukrowy

Możesz użyć białego, drobnoziarnistego cukru, ale lepszy jest trzcinowy, wyposażony w enzymy rozpuszczające złuszczany naskórek – oczyszcza skórę efektywniej. Do przygotowania scrubu potrzebujesz ok. 2/3 szklanki cukru oraz olejek (dla dzieci, migdałowy lub zwykła oliwa). Jeśli chcesz, by kosmetyk miał ładny zapach dodaj łyżeczkę świeżego (drobno posiekanego) rozmarynu lub roztartego, suszonego ziela. Ten peeling polecany jest do każdego typu skóry.

Peeling solny

Wybierz drobną sól kamienną lub morską. Jeśli masz tylko gruboziarnistą, lepiej rozdrobnij ją (np. w moździeżu), bo duże, ostre kryształy mogłyby pokaleczyć naskórek. Scrub przygotuj z 1/2 szklanki soli i takiej ilości żelu do kąpieli, aby powstała gęsta emulsja. Wymasuj nią ciało przed wieczornym prysznicem. Peelingu solnego nie poleca się do skóry wrażliwej i atopowej.

Peeling kawowy

Bazą mogą być 3-4 łyżki fusów czarnej kawy sparzonej niewielką ilością wrzątku (po przestygnięciu naparu odlej jej nadmiar). Jeśli chcesz, żeby kosmetyk skuteczniej zwalczał cellulit użyj zielonej kawy – 2/3 szklanki ziaren starannie rozdrobnij w moździeżu, nie zaparzaj. Do bazy dodaj łyżkę płynnego miodu i łyżeczkę cynamonu (działa rozgrzewająco i przyspiesza spalanie tłuszczyku). Użyj do natarcia ciała, skup się szczególnie w miejscach, gdzie tkanka tłuszczowa (uda, biodra, brzuch).

Ewa Adamiak