Tegoroczny okres świąteczny zdecydowanie nie będzie należał do zwyczajnych. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany i wykluczyła pewne tradycje, takie jak chociażby rodzinne spotkania czy kolędowanie. Wiele osób zastanawia się, czy obostrzenia wprowadzone przez rząd na Boże Narodzenie będą dotyczyć również Sylwestra. Okazuje się, że lista będzie nawet dłuższa.

Premier wziął udział w Q&A na Facebooku, czyli sesji pytań i odpowiedzi. Został on zapytany, czy wieczór w Sylwestra będzie można spędzać w gronie rodziny i przyjaciół, czy zgromadzenia dalej będą ograniczone, tak jak np. w Wigilię.

Mateusz Morawiecki poinformował, że w Sylwestra nie będzie można urządzać żadnych imprez. Ani zabaw pod gołym niebem, ani bali w restauracjach, ani domówek w gronie znajomych i przyjaciół. Liczba gości mogących wspólnie świętować nowy rok będzie ściśle określona.

Poza rodziną to pięć osób obcych. Po to, żeby nie doszło do ponownego, gwałtownego przyrostu zakażeń, to trzeba się trzymać tych przepisów

- powiedział premier