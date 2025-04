Ulubiona marka przeciwników Unii Europejskiej i wszystkich prawicowych środowisk sprzedaje niemowlęce pajacyki w trzech wersjach kolorystycznych - białą (wiadomo) z wyhaftowanym czerwonym sercem, niebieską z biało-czerwoną flagą i taką w barwach wojennych. Uszyte w POLSCE, z POLSKICH materiałów i dla ludzi dumnych z POLSKIEJ historii.

Żaden z trzylatka patriota, czyli o tym, jak uczyć... patriotyzmu

Na stronie marki Red is Bad czytamy: