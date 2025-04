Pandemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo. Zakażenia pojawiły się już na wszystkich kontynentach, siejąc strach wśród ludzi. Personel medyczny każdego dnia walczy o zdrowie chorych na COVID-19. W wielu szpitalach panuje przemęczenie i ogromny stres.

Zdjęcie pielęgniarki z Włoch

Szczególnie trudna sytuacja panuje we Włoszech. Zdjęcie jednej z tamtejszych pielęgniarek stało się symbolem walki z pandemią i obiegło sieć lotem błyskawicy. Widać na nim Elenę Pagliarini, sanitariuszkę z miasta Cremona. Kobieta śpi oparta o biurko, wycieńczona po 10-godzinnej zmianie w pierwszej linii przyjęć zakażonych koronawirusem.

Zdjęcie udostępniono na Twitterze i Instagramie kilkaset tysięcy razy. Internauci w komentarzach wyrażają swoje wsparcie dla całego personelu medycznego, który pracuje przy skutkach pandemii. Dla większości osób to niedoceniani bohaterowie.

Koronawirus we Włoszech

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem we Włoszech od początku kryzysu epidemiologicznego przekroczyła 10 tys. Według danych ze środowego wieczoru (11 marca) łącznie 827 osób zmarło.

Koronawirus w Polsce

Na ten moment sytuacja w Polsce jest stabilniejsza niż we Włoszech. Mimo to rozwija się bardzo dynamicznie i zakażeń wciąż przybywa. Zamknięte zostały wszystkie placówki oświatowe, kina, restauracje, muzea i galerie handlowe. Większość firm kieruje pracowników do pracy zdalnej. Rząd prosi o zachowanie ostrożności i zamyka granice.

