Rozszerzone naczynka krwionośne prześwitują przez skórę i sprawiają, że przybiera intensywnie różowy kolor. Dzieje się tak, kiedy tracą swoją naturalną elastyczność. Wtedy bardzo szybko się rozszerzają, a powrót do pierwotnego stanu zajmuje im więcej czasu. Niektóre pozostają rozszerzone, inne nawet pękają. To właśnie one tworzą charakterystyczne czerwone "pajączki" tuż pod powierzchnią skóry.

Pielęgnacja skóry naczynkowej

Wymaga specjalnych starań. Do zmywania zanieczyszczeń i makijażu używaj delikatnych preparatów, jak płyny micelarne czy mleczka. Stosuj kremy ze składnikami poprawiającymi elastyczność naczynek krwionośnych i szczelność ich ścianek. Szukaj preparatów z wit. C, K oraz z rutyną. W dzień chroń skórę przed słońcem preparatami z filtrem UV.

Wzmacniaj naczynka

Używaj do pielęgnacji cery preparatów specjalistycznych, kojących. Stosuj domowe środki.

Raz-dwa razy na tydzień nakładaj łagodzącą maseczkę.

Przygotowanie:

łyżkę koszyczków kwiatu rumianku zalej szklanką wrzątku i zostaw pod przykryciem;

po 20 min letni napar (razem z kwiatkami) połącz z 2 łyżkami mielonego siemienia lnianego;

emulsję rozsmaruj na twarzy;

po ok. 10-15 min spłucz maseczkę letnią wodą;

przemyj twarz tonikiem do cery wrażliwej.

Ewa Adamiak

Cera naczynkowa - jak sobie pomóc dietą?

Terapia dla cery naczynkowej

Test kremów do cery wrażliwej