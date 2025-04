To, co się działo/dzieje wokół Opola zaskoczyło chyba wszystkich. Okazało się, że jednak nie każdy numer przejdzie... Wolni ludzie (nawet, jak mają stracić pieniądze/występ przed świetną publicznością) nie muszą godzić się na wszystko. Poza tym słowo „solidarność” dla Polaków naprawdę coś znaczy.

Gesty Kasi Nosowskiej, Artura Orzecha i wszystkich osób, które zrezygnowały z Opola, są tego dowodem.

Kayah nie wystąpi w Opolu. To jej manifest przeciwko cenzurze w TVP

Jacek Kurski oświadcza nieustająco, że w TVP cenzury nie ma, nie było też przy Opolu. Nawet chce pozywać portale i wydawnictwa, które piszą, że jednak była.

Nie wiem, jaka jest prawda, choć oczywiście coś mi się wydaje. Wydaje mi się, że może być podobnie, jak w przypadku ostatniego finału WOŚP. Pamiętacie tę aferę, kiedy w materiale TVP wymazano z kurtki osoby wstępującej przed kamerą serduszko?

Ostatnio okazało się, że afera nie była bez powodu. Serduszko naprawdę wymazano!

O tym, jak żenująco tłumaczy to Jacek Kurski pisze na swoim FB Jurek Owsiak. Ciekawe, jak będzie się tłumaczył (na Nowogrodzkiej) w sprawie Opola...

Kilka dni temu Jurek Owsiak zaprosił Marylę Rodowicz na tegoroczny Woodstock!