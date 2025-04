Te zdjęcia zawstydzą pewnie niejedną szczupłą osobę.

23-letnia Dana Falsetti z Pensylwanii zaczęła tyć w wieku 10 lat. Nocami zakradała się do lodówki i pochłaniała wszystko, co w niej znalazła (nawet wtedy, gdy nie czuła głodu). Po latach zdiagnozowano u niej zaburzenie odżywiania polegające na napadowym objadaniu się. Napady takie wiążą się z uczuciem żalu, smutku lub nudy, a po nich następuje poczucie winy, wstydu i zażenowania. Osoby cierpiące na napadowe objadanie się często jedzą w samotności, gdyż jedzenie jest dla nich czymś krępującym.

Dana wielokrotnie podejmowała najróżniejsze diety, ale nie zauważała ich pozytywnych skutków. W college’u doszła do swojej najwyższej życiowej wagi: 136 kg. Wtedy zaczęła intensywnie ćwiczyć i dzięki temu schudła aż 32 kg, jednak wciąż nie czuła się szczęśliwa.

Taką formą ćwiczeń, która okazała się być czymś więcej, stała się dla niej joga. Zaczęło się od tego, że Dana skorzystała ze zniżki studenckiej i zapisała się na zajęcia. Na początku nie było łatwo wykonywać trudne pozycje: dziewczyna nie raz przewracała się na matę i płakała, że nie wychodzą jej nawet najłatwiejsze figury. Walczyła jednak dalej, a jej ciało nabierało siły i coraz lepiej radziło sobie z utrzymaniem pozycji.

Dana przyznaje, że joga pokazała jej, że może przekraczać własne granice, a gruby brzuch czy masywne uda nie są żadną przeszkodą. Trzeba tylko ćwiczyć, próbować i starać się do skutku. Joga pozwoliła jej też lepiej poznać swoje ciało i polubić je.

Wcześniej, gdy czułam się zestresowana lub zła, to jadłam. Teraz jem to, co pozwala mi się lepiej czuć, uprawiam jogę zamiast się objadać. W mojej diecie nie ma żadnych ograniczeń. Praktykowanie jogi pokazało mi, że zasługuję na to, by czuć się dobrze, dobrze jeść i żyć w harmonii ze sobą

– wyznała Dana.