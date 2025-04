Kuchnia otwarta.

• Takie rozwiązanie architektoniczne jest świetne zwłaszcza wtedy, gdy obydwa pomieszczenia (czyli kuchnia i przylegający do niej pokój) są niewielkie i nieustawne. Po wyburzeniu dzielącej je ściany lub choćby jej części powstaje funkcjonalne wnętrze, zyskujemy więcej przestrzeni.

• Jest to również dobry sposób, by uzyskać dzienne światło w kuchni bez okna.

• Otwarta przestrzeń sprawdza się w rodzinach z małym dzieckiem oraz tych, które prowadzą bujne życie towarzyskie. Podczas przygotowywania posiłku mama może jednocześnie kontrolować bawiącego się w salonie malca czy uczestniczyć w rozmowach z gośćmi.

Kuchnia zamknięta.

• Nadal ma wielu zwolenników. Doceniają oni, że zapach gotowanych potraw nie roznosi się po całym mieszkaniu.

• Nie słychać pracującej lodówki, zmywarki, okapu (choć są one coraz cichsze).

• Nie widać sterty naczyń, które czekają na to, by je pozmywać.

• Wystroju kuchni nie trzeba dostosowywać do pokoju.

Małgorzata Świgoń