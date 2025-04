Planujesz urlop nad morzem? Prócz przeciwsłonecznej ochrony, ręczniak i innych wakacyjnych niezbędników, proponujemy wyposażyć się także w czujność. Nad Bałtykiem dochodzi do serii kradzieży i oszustw! Jak się przed tym ochronić?

Reklama

Pochwała dla małżeństwa, seks po ślubie i kalendarzyk. Od tego roku, tak będą wyglądały lekcje wychowania do życia w rodzinie

Oszuści nad polskim morzem

Nie tylko na północy Polski dochodzi do takich sytuacji, jednak to nad morzem często wyłączamy czujność i włączamy tryb pełnego relaksu. Tym samym jesteśmy łatwym łupem dla tamtejszych oszustów, którzy czekają na ofiary.

Już kilkanaście zgłoszeń wpłynęło do policji o oszustach w województwie Zachodniopomorskim. Policja zbadała, że wszystkie zgłoszenia są do siebie podobne: sposób działania oszustów za każdym razem jest prawie identyczny. Na czym polega nowa metoda kradzieży?

Metoda przestępców polega na wprowadzeniu zamieszania przy jednoczesnym rozmienianiu i wydawaniu pieniędzy. W większości przypadków naciągacze nie działają w pojedynkę. - czytamy w komunikacie policyjnym.

Najpierw jedna z osób prosi ekspedientkę o mało wartościowy przedmiot, na przykład gumę do żucia. Płaci za nie banknotem o najwyższym nominale (200, 500 złotych). Następnie mężczyzna prosi o rozmienienie banknotu 100- lub 200-złotowego. I następnego. I następnego. W końcu proszą o resztę w euro i zamieszanie gotowe! Mężczyzna rozmienia banknoty, wyjmuje, wkłada, tasuje zgniata. Po chwili kasjerka gubi się w obliczeniach. W końcu oddaje przykładowe papierosy, dostaje banknot, którym zapłacił i wychodzi. W międzyczasie para zamienia się portfelami, by w razie czego pokazać, że sprzedawczyni nie wydała im odpowiednią ilość pieniędzy.

Czy istnieje ciało idealne? Czyli kilka słów o tym, jak w końcu zaakceptować niedoskonałą siebie!

Uwaga na oszustów!

Bardziej wyrafinowani oszuści nabierają też... klientów. Proszą by "rozmienić" banknoty przy kasie, zagadują w trakcie wydawania reszty ekspedientkę i innych klientów, by nie pamiętali, czy przyjęli pieniądze, czy nie. Kupują drobne rzeczy banknotami o dużych nominałach, co dla sprzedawców jest zgrozą i proszą o łączenie zakupów z innym klientem lub płatność kartą, czego oszuści odmawiają. Czasem ośmielają się na rzeczowe kradzieże lub wyjmowanie pieniędzy z portfeli klientów pod wpływem alkoholu lub szperanie w torebkach kobiet, które nad morzem decydują się raczej na niezamykane shoppery czy ekotorby...

Pamiętajcie, każda podejrzana sytuacja powinna zostać zgłoszona na policji!

Reklama

Wybrałyśmy najładniejsze stroje dwuczęściowe na lato 2017. Zobaczcie koniecznie!