Większość kobiet wyobraża sobie swoje oświadczyny w określony sposób: niektóre z nas chcą je przeżyć z wielką pompą, inne wolą bardziej kameralne i romantyczne świętowanie. To jednak, co przeżyła Karsyn Long, wiele osób określa jako… po prostu obrzydliwe. Czy słusznie?

„Nie wiem, czy bardziej ucieszyły ją kurczaki, czy pierścionek”

Zacznijmy od tego, że Kristian Helton – obecnie narzeczony Karsyn – od dawna wiedział o tym, jak bardzo jego ukochana uwielbia chodzić do McDonald’sa, a jej ulubioną potrawą są tamtejsze kurczaki. Dlatego postanowił oświadczyć jej się w dość nietypowy sposób.

Kristian wybrał się więc z Karsyn do McDonald’sa, a pierścionek zaręczynowy schował w pudełku z… nuggetsami, wciskając go w jednego z nich. Wewnątrz opakowania napisał „Will you McMerry me?”. Wiele osób uważa, że to nienormalne, ale dziewczyna była wniebowzięta i powiedziała „tak”.

Właściwie to nie wiem, czy bardziej ucieszyły ją kurczaki, czy pierścionek. Najważniejsze, że powiedziała „tak” i uczyniła mnie najszczęśliwszym facetem pod słońcem – żartuje chłopak.

Nuggetsy były najwyraźniej ważną częścią związku Karsyn i Kristiana, bo towarzyszyły im na każdej randce. Chłopak wiedział więc, co sprawi dziewczynie największą przyjemność.

Historia przyszłej młodej pary budzi kontrowersje i jest szeroko komentowana. Wiele osób śmieje się z nich postulując, że pierścionek z brylantem nie pasuje do dania z McDonald’sa, a cały pomysł z oświadczynami w takim miejscu jest po prostu żałosny. My jednak uważamy, że nie ma określonego postępowania, którego należy tego dnia przestrzegać – skoro obydwojgu pasuje taki sposób świętowania, to dlaczego innym miałoby to przeszkadzać?

