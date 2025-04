Orkan Ksawery to wynik niżów nad Europą Północną, które najczęściej wytwarzają się wiosną i jesienią. Temu zjawisku atmosferycznemu towarzyszą silne opady i porywiste wiatry. Ksawery, który przez 18 godzin siał spustoszenie w Niemczech, wczoraj w nocy dotarł do Polski. Średnia prędkość wiatru wynosiła od 35 km/godz. do 50 km/godz. w porywach nawet do 100 km.godz. Gdzie było najgorzej i czy powinniśmy obawiać się podobnych anomalii atmosferycznych w weekend?

Bilans ofiar i strat ciągle się powiększa

Najgorzej było w Polsce Południowo-Zachodniej, a dokładniej w trójkącie: Wrocław-Łódź-Kraków. 2 osoby nie żyją. Kobieta z woj. wielkopolskiego została przygnieciona przez drzewo. Mężczyzna spadł z dachy, na który wszedł, by zabezpieczyć dom. 840 tys. osób nie ma prądu. 1,5 tys. osób utknęło w pociągach. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku opóźnienie spowodowane nawałnicą wynosiło ok. 2-3 godziny. Straty nadal są liczone. Do tej pory ustalono, że orkan powalił ok. 9 tys. drzew i uszkodził ponad 900 dachów.

Strażacy pomagają utrzymać zasilanie osobom podłączonym do respiratorów i dializowanym - młodszy brygadier Patryk Maruszak, pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w lubuskim.

Czy w weekend będzie bezpiecznie?

W weekend należy spodziewać się opadów i silnych wiatrów. Synoptycy uspokajają, że siła wiatru nie będzie już tak duża, jak w nocy z czwartku na piątek, ale należy zachować ostrożność.

Jak zachować się w czasie wichury?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o:

usunięciu z parapetów i balkonów ciężkich przedmiotów,

nieparkowaniu samochodów pod drzewami.

niezwłocznym szukać schronienia, gdy wieje silny wiatr.

