Naukowcy z Cornell University przeprowadzili niedawno badanie, które wykazało, że naszą orientację seksualną można wyczytać z tego, jak reagują nasze źrenice. Jak to możliwe i co to dla nas oznacza?

Oczy wskaźnikiem orientacji?



Uczestnikom, którzy wzięli udział w eksperymencie, pokazywano erotyczne zdjęcia kobiet i mężczyzn. Podczas badania naukowcy sprawdzali, jak „zachowują” się ich źrenice. Ich zdaniem nieświadome rozszerzanie się źrenic wskazuje na orientację seksualną danej osoby.

W czasie eksperymentu heteroseksualnym mężczyznom źrenice rozszerzały się więc tylko podczas patrzenia na nagie zdjęcia kobiet, a gejów – gdy patrzyli na erotyczne fotografie mężczyzn. Najciekawsze wyniki badania wiążą się jednak z reakcjami badanych kobiet – okazało się, że ich źrenice powiększają się zarówno na widok fotografii panów, jak i pań. Czyżby zatem każda z nas była biseksualna?

Nie jest do końca jasne, dlaczego tak się dzieje. Jedna z teorii mówi, że ponieważ kobiety były w przeszłości narażone na ryzyko gwałtu, ewolucyjnie nauczyły się reagować podnieceniem i nawilżeniem narządów płciowych na dowolny bodziec seksualny, nawet jeśli jest on odpychający. Według tej teorii, dzięki lubrykacji kobiety były mniej narażone na uraz lub infekcję po napaści seksualnej, dzięki czemu mogły przetrwać i dalej przekazywać swoje geny – skomentował psycholog rozwojowy Ritch Savin-Williams.

Dla nas jest to kolejny eksperyment, który nas nie przekonuje. Nie wiadomo, na jakiej próbie uczestników przeprowadzono badanie, co oznacza, że nie mamy pewności, czy faktycznie można uznać go za wiarygodne. Podobnych eksperymentów przeprowadzano już w przeszłości sporo i niestety niewiele z nich później wynikało. Mamy też wrażenie, że każdy z nas najlepiej wie, jaka jest jego orientacja, a w związku z tym nie potrzebuje tego typu inwigilacji.

