W Krakowie, Ordo Iuris z wraz Kołem Naukowym Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ planują na 15 marca spotkanie w Collegium Novum z Rebeccą Kiessling. To amerykańska działaczka na rzecz całkowitego zakazu aborcji. Kiessling ma podczas wykładu poruszyć m.in. kwestie prawa człowieka do urodzenia się oraz jednakowej godności ludzkiej bez względu na okoliczności poczęcia.

Pomysł zorganizowania takiego spotkania nie podoba się studentom UJ. Uważają za naganne wykorzystywanie autorytetu uznanej uczelni państwowej z wielowiekową tradycją naukową w celu promocji oraz uwiarygodnienia nienaukowych postulatów. Studenci wystosowali petycję do władz uczelni, w której czytamy:

My, niżej podpisane i podpisani, pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z fundacją Ordo Iuris. Protestujemy przeciwko organizowaniu w murach krakowskiej wszechnicy spotkania z Rebeccą Kiessling - działaczką anti-choice.

Rebecca Kiessling wychowała się w rodzinie, która ją adoptowała. Jest prawniczką i prezeską organizacji "Save the 1". Chce, by kobiety nie miały prawa do usuwania ciąży nawet tej, która jest wynikiem gwałtu. Kiessling została zwolenniczką zakazu aborcji w wieku 19 lat, kiedy dowiedziała się od biologicznej matki, że jest dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu.

Dalej w petycji czytamy:

Wyrażamy głęboką troskę o standard promowanych przez Uniwersytet Jagielloński treści, pragnąc, aby pozostały one zgodne z rzetelną i powszechnie uznaną wiedzą naukową. Jednocześnie, uważamy, iż spotkanie z Rebeccą Kiessling organizowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ, nie posiada wymienionych wyżej przymiotów treści o charakterze naukowym, w związku z czym, nie powinno być poddawane dyskusji akademickiej.

Petycję można podpisać na Petycjeonline.pl

Za protestem stoją m.in. Federacja Anarchistyczna oraz koła naukowe działające na Wydziale Filozoficznym UJ i organizacja "Dziewuchy Dziewuchom".

Okazuje się jednak, że organizatorzy wykładu dotąd nie poinformowali władz uczelni o planowanym spotkaniu. Adrian Ochalik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że: