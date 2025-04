1. Aby utrzymać ubrania w dobrym stanie pamiętaj, że potrzebują one powietrza. Nie przechowuj ich zbyt ciasno – upchnięte w szafie nie będą mogły "oddychać" i staną się nieświeże.

2. Ciemne wełniane sztuki odzieży odświeżysz mocnym wywarem herbaty. Poczekaj aż ostygnie, zanurz szczotkę w roztworze, strzep lekko nadmiar wilgoci i przeciągaj wzdłuż tkaniny. Powtórz szczotkowanie ale tym razem szczotka zanurzoną w czystej wodzie. Wyprasuj przez zaparzaczkę.

3. Zapach stęchlizny usuniesz spryskując tkaniny wodą zmieszaną z odrobiną czystej wódki. Alkohol zneutralizuje bakterie odpowiedzialne za nieprzyjemną woń, a sam szybko wyparuje.

4. Jeśli nie masz golarki do ubrań, a chcesz usunąć zmechacenia z dzianiny użyj pumeksu, pilnika do pięt lub szorstkiej strony zapięcia typu rzep. Efekt będzie podobny.

Mogą się przydać

• Golarka do ubrań. Przydaje się szczególnie do zmechaconych ubrań z wełny czy dzianiny. Usuwa brzydkie supełki, wygładza materiał. Zasilana akumulatorem lub bateriami.

• Rolka żelowa. Zrobiona z tworzywa sztucznego ma lepką powierzchnię, do której przywierają najdrobniejsze nawet paproszki, kłaczki, sierść. Po użyciu wystarczy ją opłukać pod bieżącą wodą.

• Klejąca rolka. Idealnie zbiera pyłki, włosy, kurz, czy sierść z gładkich materiałów. Paproszki przyklejają się do pasków papieru, które pokryte są klejem. Można ją stosować także do tapicerki.

• Dressetta. Dwustronna szczotka wykonana ze specjalnego rodzaju weluru – materiału, który precyzyjnie usuwa z tkanin najdrobniejsze nawet pyłki. Zebrane zanieczyszczenia bardzo łatwo potem usunąć.

• Steamer. To urządzenie idealne do odświeżania ubrań. Wypuszcza gorącą parę, która wyprostowuje zagniecenia, wygładza falbanki czy plisy. Na steamer można nałożyć szczotkę, która dodatkowo wyczesze materiał.

• Rękawica czyszcząca. Bardzo wygodna, bo dzięki dużej powierzchni szybko czyści ubrania. Skutecznie usuwa sierść, kurz i inne zabrudzenia. Świetnie nadaje się do weluru, wełny i innych włochatych tkanin. Rękawicę można też stosować do tapicerki.

