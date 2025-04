Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat laktacji – sprawdź, czego jeszcze nie wiedziałaś.

Pytanie 1: Jak długo powinnam karmić piersią?

Według najważniejszych stowarzyszeń naukowych i instytucji ds. żywienia dzieci, w tym Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), niemowlę powinno być karmione wyłącznie pokarmem kobiecym przez 6 pierwszych miesięcy życia.

Nie ma jednak zasady co do tego, jak długo powinno trwać karmienie piersią. Zalecane jest, aby podawanie mleka mamy utrzymywać do 2. roku życia lub dłużej, tak długo, jak chce tego mama oraz dziecko. Dlaczego to tak ważne? Przystawiając niemowlę do swojej piersi, kobieta może mieć pewność, że zapewnia mu prawie wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju w pierwszym półroczu życia (poza witaminą D i K, które należy suplementować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem pediatrą).

Wśród składników mleka mamy tworzących kompleksową kompozycję należy wymienić m.in. unikalne komponenty, w tym przeciwciała, hormony czy enzymy, a także nukleotydy, składniki mineralne i witaminy, oligosacharydy, tłuszcze i węglowodany.

Pytanie 2: Dlaczego pokarm jest tak wyjątkowy?

Unikalny i kompleksowy skład mleka mamy to jedno. Warto szczególnie podkreślić jego właściwości. Pokarm kobiety oprócz tego, że jest zawsze świeży i ma odpowiednią temperaturę, to wraz z rozwojem dziecka, ale także podczas jednego karmienia, zmienia swoje cechy.

Unikalną właściwością mleka mamy jest modyfikacja składu w zależności od pory dnia, pory roku, ale także od potrzeb dziecka. Przykładowo nocą mleko zawiera więcej tłuszczu, a niemowlę otrzymuję wtedy bardziej sycący posiłek, dzięki czemu dłużej i lepiej śpi.

Pytanie 3: Skąd mam wiedzieć, że moje dziecko jest najedzone?

W pierwszych dniach, a nawet miesiącach życia żołądek niemowlęcia jest maleńki, co wcale nie oznacza, że dziecko będzie jadło rzadko. Wręcz przeciwnie – maluch je wtedy mało, ale często (średnio 8-12 razy na dobę). Z biegiem czasu ten proces ulegnie zmianie, ponieważ pojemność brzuszka będzie się powiększała.

Co ważne, u każdego dziecka głód objawia się w inny sposób. Tak naprawdę często płacz jest późnym objawem głodu – wcześniej u dziecka można zauważyć pobudzenie czy ssanie rączek lub warg. Według ekspertów niemowlę najada się w czasie nie krótszym niż 10 minut, a sam proces karmienia piersią nie powinien trwać więcej niż 40 minut1.

Pytanie 4: Co zrobić, jeśli nie mogę już karmić piersią?

Należy to podkreślić – mleko kobiece jest najlepszym pokarmem dla niemowlęcia i niedoścignionym wzorem żywienia, najlepiej dopasowanym do jego potrzeb. Niestety zdarza się, że laktacja nie przebiega tak jak trzeba, a karmienie piersią nie zawsze może przychodzić mamie z łatwością. Pojawiające się wtedy trudności mogą powodować u kobiety niepokój i zwątpienie. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy specjalistów, których można znaleźć np. w poradniach laktacyjnych. Eksperci pomogą w nauce przystawiania dziecka do piersi, dadzą wskazówki ułatwiające karmienie i opiekę nad niemowlęciem.

Jeśli jednak mama z uzasadnionych powodów nie może kontynuować karmienia piersią lub musi wprowadzić karmienie mieszane, dla dalszego wspierania rozwoju swojego dziecka, z pomocą pediatry powinna wybrać odpowiednie mleko modyfikowane.

Oprócz rekomendacji lekarza szczególną uwagę należy zwrócić na kompozycję składników, ponieważ o tym, czy dane mleko następne ma odpowiedni dla niemowlęcia skład, nie świadczy jeden wyjątkowy komponent, a dopiero cała kompozycja składników. Można to porównać do działania orkiestry, w której wszystkie instrumenty muszą ze sobą współgrać, aby dać efektowny koncert. Dzięki tej wiedzy opracowano Bebilon 2.

To mleko następne posiadające kompletną kompozycję składników, zawierające także te naturalnie występujące w mleku matki2. Dzięki temu dostarcza ono dziecku wiele korzyści, m.in. wspiera prawidłowy rozwój, w tym prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz rozwój funkcji poznawczych. To również mleko modyfikowane rekomendowane jako numer 1 przez pediatrów w Polsce3.

Artykuł powstał z udziałem marki Bebilon.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

