Lilaki, bo tak prawidłowo nazywają się bzy, które zachwycają nas w maju, rosną dość wolno. To raczej ich zaleta niż wada, bo nie ma obaw, że w małym ogrodzie nasz wybrany krzak bzu szybko stanie się dużym drzewem. Charakteryzują się długowiecznością. Niektóre dorastają tylko do 1,5 m wysokości, inne do 5–7 m. Większość to pięknie pachnące krzewy, niektóre pachną bardzo intensywnie.

5 najciekawszych odmian bzu

Lilak pospolity ’Krasavitsa Moskvy’ Dorasta do 3–4 m wysokości. Kwiaty pojawiają się w maju, są pełne, perłowe, pachnące. Lilak pospolity ’Marechal Lannes’ Dorasta do 4 m, kwitnie bardzo obficie, w maju. Kwiaty są fioletowe, pachnące. Lubi słońce. Lilak pospolity ’Katherine Havemeyer’ Dorasta do 5 m. Kwiaty są półpełne, liliowe. Dobrze rośnie w słońcu i półcieniu Lilak ’Red Pixie’ Dorasta do 1,8 m wysokości. Kwitnie w maju i czerwcu. Mrozoodporny, silnie pachnie. Dobra odmiana na balkon i taras Lilak Wolfa odm. Hirsuta Dorasta do 3 m. Kwiaty pojedyncze, pachnące, rozwijają się późną wiosną lub wczesnym latem. Mrozoodporny.

