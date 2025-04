Powstają w wyniku długotrwałego ucisku, który powoduje niedokrwienie i w konsekwencji obumieranie tkanek skóry. Najszybciej tworzą tam, gdzie skóra jest blisko kości, np. w okolicy miednicy i kości krzyżowej, na łopatkach, łokciach, piętach, potylicy.

Reklama

Objawy

Pierwszym sygnałem odleżyny jest zaczerwienienie skóry. Z czasem miejsce to ciemnieje, potem staje się żółtawe, brązowe, aż wreszcie czarne. Pojawiają się owrzodzenia, często dochodzi do zakażeń. Takie zmiany można leczyć w domu, ale pod kontrolą lekarza, który decyduje o rodzaju terapii (może to być przykładanie opatrunków, stosowanie maści, antybiotyków). Niekiedy konieczna jest interwencja chirurga (usunięcie martwiczych tkanek).

Ważna profilaktyka

Odleżyny trudno się leczy, ale dość łatwo im zapobiegać.

Reklama