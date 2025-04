Wyznanie młodej mamy z Wielkiej Brytanii, szokuje nie tylko na Wyspach. Kobieta nie widzi nic złego w tym, że podaje swojej córeczce jedzenie typu fast food. Twierdzi, że postępuje dobrze, a jej bliscy tylko utwierdzają ją w tym przekonaniu.

Kobieta karmiła 6-miesięczną córkę frytkami i hamburgerami

Trudno uwierzyć w to, że w XXI wieku można świadomie karmić tak małe dziecko przetworzonym jedzeniem, w dodatku takim, które smażone było w głębokim tłuszczu. Przyjaciele 18-letniej Jamie-Leigh Gibson martwili się jednak tylko tym, by jej córeczka mogłaby zadławić się frytką.

By udowodnić, że nie jest to niezdrowe, młoda mama postarała się nawet o zaświadczenie od lekarza. Papier ma zamknąć usta wszystkim, którzy twierdzą, że dziecko nie może być zdrowe, odżywiając się w ten sposób. Jednak ani ona, ani jej rodzina, nie widzą nic złego w podawaniu dziecku jedzenia typu fast food.

Wyznanie zostało poprzedzone krytyką matki, która przyznała się do tego, że podaje dziecku jedzenie z KFC. Jamie-Leigh z kolei preferuje dania z sieci McDonald's oraz Burger King.

Matka twierdzi, że karmienie dziecka fast foodami jest w porządku

Dziś mała Aniyah ma 16 miesięcy i regularnie dostaje hamburgery czy frytki jako przekąski, a jej mama twierdzi, że córeczka je lubi.

Uważa, że dieta córki mimo wszystko jest właściwa, ponieważ dziecko jest także karmione piersią, je warzywa i owoce. Zdecydowanie woli jednak słone przekąski.

Nic dziwnego, że maluch chętnie sięga po takie smaki, jednak w żadnej mierze nie należy twierdzić, że jest to dla niego doby wybór. To, co ląduje na talerzu dziecka, nie pozostaje bez wpływu na jego zdrowie nie tylko w wieku kilku lat, ale także gdy już dorośnie.

