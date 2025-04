Podczas gdy w ubiegłym roku, między styczniem, a październikiem w ciąży było 507,5 tys. Polek, tak już w roku 2016, w tym samym czasie lekarze opiekowali się aż 522 tys. ciężarnych! Oznacza to, że średnio aż 14,5 tysiąca Polek więcej zdecydowało się zostać mamami.

Czy jest to skutek programu 500+? Według danych przedstawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia prawdopodobnie tak.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", do końca roku różnica w zachodzeniu w ciążę w porównaniu do roku ubiegłego może powiększyć się nawet do 20 tys. Wprawdzie należałoby jeszcze być ostrożnym w ogłaszaniu skutków wejścia programu 500+, to już wiadomo, że mijający rok będzie wyjątkowy jeśli chodzi o ilość nowonarodzone dzieci. Jak podkreśla DGP, po raz pierwszy od ośmiu lat nastąpi bowiem wzrost urodzin. Czy na pewno jest to jedynie efekt rządowego wsparcia w wysokości 500+ czy może także wzrostu wynagrodzeń - nie wiadomo.

Jedno jest pewne – jak podkreśla DGP najwięcej ciąż zarejestrowano w tym roku właśnie wśród kobiet po 30. roku życia. Wprawdzie nie ma jeszcze danych, czy są to pierwsze ciąże czy też kolejne, które można byłoby wytłumaczyć rządowym programem, to i tak uznawane jest to za sukces. W programie 500+, w przypadku dwójki dzieci, nie obowiązują bowiem żadne limity wynagrodzeń miesięcznych. Nawet bardzo dobrze zarabiający rodzice dwójki dzieci każdego miesiąca dostają 500 złotych. Sytuacja nie jest już tak ciekawa w przypadku posiadania jednego dziecka. Tutaj rządowe wsparcie przysługuje jedynie jeśli dochód na jedną głowę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto.

Bez względu na czynnik zachęcający kobiety do macierzyństwa, wzrost ciąż u Polek po 30. roku życia mimo wszystko można uznać za ewenement.

Tym bardziej, że jeszcze kilka lat temu, z badań CBOS wynikało, że wiele kobiet po 30-tce wcale nie planuje szybkiego zajścia w ciążę. Co więcej, często nawet całkowicie wykluczały macierzyństwo. Czy w ciągu kilku lat tak wiele się zmieniło, czy rzeczywiście darowanie 500 złotych miesięcznie przekonało trzydziestolatki+ do bycia mamami trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Aby rządowe program można było oficjalnie uznać za sukces, średnia liczba dzieci na jedną Polkę powinna wynosić 2,1, a nie tak jak obecnie 1,31. A do tego jeszcze nam daleko.

