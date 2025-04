Pomimo wprowadzonych obostrzeń koronawirus wcale nie traci na sile. Wręcz przeciwnie - w tym momencie trwa walka o to, by w przyszłym tygodniu Polska nie osiągnęła poziomu 20 tysięcy zakażeń dziennie. Na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział pierwsze szczegóły.

Nurtującym wielu Polaków pytaniem jest to, jakie dodatkowe obostrzenia zostaną wprowadzone na terenie Polski. Szef resortu zdrowia nie podaje jeszcze konkretnych przepisów, jednak jak mówi, od najbliższej soboty czerwoną strefą miałoby zostać objętych już 317 powiatów na wszystkich 380. Według Ministra Zdrowia rozgraniczenie na strefy żółte i czerwone nie miałoby dłużej sensu, zatem ta druga zostałaby rozciągnięta na całą Polskę.

Minister Niedzielski przyznał też, że konieczne będą kolejne ograniczenia w edukacji. Jak udało się nieoficjalnie ustalić portalowi Interia.pl, nauczaniem zdalnym lub hybrydowym miałyby zostać objęte najstarsze klasy szkół podstawowych - trwają jednak nadal rozmowy nad tym, czy byłyby to klasy 4-8 czy jedynie 6-8.

Szkoły są oczywiście bardzo ważnym elementem utrzymania ciągłości życia gospodarczego, ale one są rozsadnikiem epidemii w tym sensie, że dzieci przechodzą to bezobjawowo, przynoszą do domów. To nie jest tylko hipoteza

- powiedział szef ministerstwa zdrowia podczas konferencji prasowej.