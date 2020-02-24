Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursów – testowań w serwisie www.polki.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest BURDA MEDIA POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15 (dalej Burda lub Administrator) tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@burdamedia.pl lub na adres: Inspektor Ochrony Danych, Burda Media Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, w tytule wskazując nazwę konkursu.

Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Hofman.

Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość.

Udział w konkursie

Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w konkursie Twoje dane zawarte w zgłoszeniu, a w przypadku wygranej również dodatkowe dane niezbędne do dostarczenia nagrody i ewentualnego spełnienia obowiązków podatkowych, będą przetwarzane zgodnie z regulaminem konkursu, w następujących celach:

realizacji, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, dostarczenia nagród, publikacji danych osobowych laureatów w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w przypadku wygranej w konkursie i otrzymania nagrody w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

w przypadku podania przez Ciebie danych niewymaganych przez Burdę, np. zawartych w treści odpowiedzi konkursowej podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Wykonanie umowy licencyjnej

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, w tym przesłane za pomocą chatbota lub wiadomości na portalu społecznościowym. Przetwarzamy w tym celu także dane dotyczące korzystania z naszych serwisów lub aplikacji i inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W przypadku zaistnienia nieporozumień i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

w przypadku konkursów– przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji

w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy

w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia

w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny

w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków - Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata

dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych w celu uczestnictwa w konkursie jestniezbędne. Wrazie niepodania tych danych udział w konkursie nie będzie możliwy.

Podanie danych osobowychniewymaganych przez Burdę, np. w treściodpowiedzi konkursowej jest dobrowolne.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas

kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy

sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe

usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane

wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny

Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, żebyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych

kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych

nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw

cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe znajdują się tutaj https://www.uodo.gov.pl/)

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami.

Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczących usługi kurierskie/pocztowe, podmiotom realizującym wydruki kuponów imiennych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione Fundatorowi wskazanemu w Regulaminie Konkursu. Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami.