Już luty. Czyli zmarnowałam cały miesiąc? Miałam być dobra dla siebie! To było moje jedyne postanowienie na ten rok...

Plan na Nowy Rok? Bądź dla siebie dobra!

Co to znaczy być dobrą dla siebie? Kto to, do cholery, wie?

Może wie Iwona Majewska-Opiełka*? Nie znam tej pani, ale jej książka trafiła właśnie na moje biurko. Książka o cudownym tytule „O lepszym życiu. Rozmyślania z psychologią w tle”.



Otwieram na chybił trafił. Tym razem, inaczej niż w totku, trafił! Rozdział 33 pod tytułem „Czas po prostu jest”. Ja go nie mam. Od jakiś kilkunastu lat, od kiedy zostałam mamą, nie mam czasu. Zatem czytam.

"Kiedy mówi się, że ma się za mało czasu, bezwzględnie trzeba dodać: na co.

Takie pytanie zadaję zresztą tym, którzy tak mówią. Wszak generalnie czasu każdy ma tyle samo - 24 godziny na dobę.

Rzecz nie w tym, ile jest czasu, ale jak się go zagospodarowuje.

Pytam zatem: Na co nie masz czasu? I wtedy słyszę:

- Na różne rzeczy.

- Na przykład? - nie daję za wygraną.

- Dla siebie nie mam czasu.

- A tak dokładniej?

- No na czytanie nie mam czasu, na to, żeby coś zrobić dla siebie…

- A co byś chciała dla siebie zrobić? Co byś robiła, gdybyś miała czas?

- No czytałabym. Do kina bym poszła, na spacer… do kosmetyczki, z koleżanką bym się spotkała… Ojej, posiedziałabym spokojnie.

Sporo takich rozmów prowadzę. (…)



To nie czasu jest mało, ale entuzjazmu dla jakiejś sprawy, by się jej poświęcić, by znaleźć na nią czas. To nie czasu jest mało, ale wewnętrznej siły, aby wykonać krok w kierunku jakiejś aktywności, żeby wybrać. (…)

Nie możemy mieć czasu na wszystko, ale na pewno możemy go mieć na to, co jest naprawdę ważne. Skoro go na coś nie mamy, trzeba sobie szczerze powiedzieć: widocznie tak naprawdę wcale mi na tym nie zależy.”

Koniec cytatu. I co teraz?!?! Przecież nie może być tak, że na samej sobie mi nie zależy.

Przemyślę to. Na razie, chyba nie czuję się lepiej... Ale może jeszcze tego nie rozumiem.

Kolejne fragmenty książki są nie mniej wstrząsające!

* Iwona Majewska-Opiełka jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentoerm, cochem, doradcą najwyższej kadry kierowniczej.