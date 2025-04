Okno Życia przy ulicy Hożej w Warszawie działa nieprzerwanie już od 12 lat. Dziś o 5:11 rano siostry zakonne znalazły tam nowo narodzoną dziewczynkę. To 18 dziecko pozostawione przy klasztorze sióstr franciszkanek Rodziny Maryi. Dziecko jest zdrowe, zostawiono przy nim karteczkę z podstawowymi informacjami.

Noworodek pozostawiony w Oknie Życia

O pozostawionej przy klasztorze dziewczynce poinformowała dzisiaj Archidiecezja Warszawska. Przy dziecku pozostawiono notatkę, w której napisano, że urodziło się 24 sierpnia o 3 nad ranem. Nie jest znane imię dziewczynki - siostry zakonne spontanicznie nadały jej imię Zuzia. Jak czytamy na stronie archidiecezji, jest w dobrym stanie zdrowotnym.

Dziewczynka była ubrana, czyściutka, według medyków z pogotowia – zdrowa - informuje siostra Anna Uberman.

W klasztorze przy ulicy Hożej mała Zuzia była zaledwie 40 minut. Siostry zakonne niezwłocznie po usłyszeniu dzwonka przy Oknie zadzwoniły po pogotowie i policję. Służby zabrały ją do Szpitala św. Rodziny w Warszawie.

Opiekujące się Oknem Życia siostry franciszkanki raz w miesiącu modlą się za znalezione dzieci oraz ich rodziców adopcyjnych i biologicznych. Miejsce działa od 2008 roku, a siostry zakonne nieustannie pełnią przy nim dyżur.

Każdego roku w Polsce porzucanych jest około 800 dzieci. Na terenie całego kraju działa 67 Okien Życia.

Źródło: archwwa.pl

