Portal Niebezpiecznik.pl poinformował wczoraj o nowym niebezpiecznym oszustwie, które czyha na użytkowników Facebooka. Na czym polega i czym grozi?

Przykazanie pierwsze: nie klikaj!



Oszuści hakują konto użytkownika Facebooka i wysyłają do niego wiadomości do znajomych takiej osoby. Zachęcają w nich do kliknięcia w link, który przenosi do fałszywych stron wyłudzających dane. Poniżej przykłady takich wiadomości, przed którymi przestrzega Niebezpiecznik.

:/ wybacz ze przeszkadzam, ale na tej stronie hxxp://4do1.1ij.info/ czy to przypadkiem ktos nie poprzerabial twoich fotek z facebooka? Czy to Ty je wrzucasz?

sorki ze Ci przeszkadzam ale zobacz te strone: http://4urz.1ij.info/ tutaj chyba ktos wrzucil twoje fotki i je przerobil chamsko podpisujac warto to komus zglosic :/

Strony, na jakie jesteśmy przenoszeni po kliknięciu w linki, wykradają login i hasło do Facebooka lub numer telefonu. "Jeśli ofiara numer poda i przepisze PIN z otrzymanego SMS-a, to zapisze się na płatną usługę SMS Premium" – czytamy na stronie Niebezpiecznika.

Co robić, aby nie paść ofiarą oszustów? To proste: nie klikać w linki. A jeśli już, pod wpływem impulsu, to zrobimy, nie podawajmy żadnych danych ani numeru telefonu. Zgłośmy też próbę wyłudzenia, klikając w zakładkę „hacked” na stronie Facebooka.

Specjaliści radzą ponadto, aby w takiej sytuacji zmienić hasło do konta i włączyć dwuskładnikowe logowanie, które sprawi, że wchodząc do swojego profilu będziemy musieli nie tylko podać swoje hasło, ale też kod, który dostaniemy sms-em na telefon. Przezorny zawsze ubezpieczony…

