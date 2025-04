Co roku ogrodnicy kuszą nas nowymi roślinami. Nie brakuje ich i w tym sezonie. Znajdziemy ciekawe odmiany popularnych kwiatów jednorocznych: petunii, niecierpków, werben o kwiatach, jakich jeszcze świat nie widział. Ale w tym roku rekordy popularności biją gatunki wieloletnie, zioła, warzywa i rośliny owocujące. Nowinki oferowane do balkonowych skrzynek wcale nie są trudniejsze w uprawie. Ważne tylko, aby miały większe pojemniki niż pelargonie, z grubą warstwą drenażu, a na pewno urosną. Te, które zimują, trzeba jesienią dobrze okryć np. matami.

Nowe odmiany roślin balkonowych



Begonia odmiana Dark Elegance

Roślina jednoroczna. Wygląda pięknie w wiszących pojemnikach lub dużych wysokich donicach. Kwitnie przez całe lato. Jej karminowo-czerwone kwiaty są pojedyncze. Odpowiada jej półcień i słońce.



Żurawka odmiana Blondie

Tworzy rozkrzewione małe krzaczki. Dorasta do 13 cm, liście mają kolor miedzi, a kwiaty są zielonożółte. Kwitnie od V do IX. Idealna do tworzenia kompozycji w pojemnikach. Dobrze rośnie przez wiele lat, zarówno na cienistym jak i słonecznym balkonie.

Lawenda odmiana Munstead

To odmiana lawendy lekarskiej. Dorasta do kilkudziesięciu cm. Kwiaty są niebieskofioletowe, pięknie pachną. Lubi słońce, trzeba ją często podlewać. Przed zimą pojemnik należy dobrze opatulić np. słomianą matą.

Papryka odmiana Midyl F1

Krzaczek dorasta do 40 cm. Słodkie owoce są żółte, przypominają kształtem niewielkie dzwonki, ich długość dochodzi do 6 cm. Nie wymaga palikowania ani cięcia. Powinna rosnąć w pojemniku o średnicy minimum 25 cm.

Jabłoń odmiana Ballerina

Owoce zawiązuje na bardzo krótkich pędach, przy pniu. Najlepiej posadzić ją w dużym pojemniku (większym niż wiadro). Dorasta do 3 m. Już z niewielkiego drzewka można zebrać 2 kg smacznych i dorodnych owoców.

Rozmaryn odmiana Ingauno

Jest rośliną wieloletnią. W dużej donicy, na słonecznym balkonie osłoniętym od wiatru może osiągnąć nawet metr wysokości. Aby się rozkrzewił, trzeba co jakiś czas ucinać końcówki pędów. Niestety, lubi przemarzać.

Winorośle z serii Winnica

W sprzedaży jest kilka odmian, np. Boskoop Glory i Rembrandt (o granatowych owocach), Riesling i Marechal Foch (białe grona). Są plenne, odporne na choroby, i mróz. Dobrze rosną w dużej skrzyni przy podporach.

Trawy z grupy Rozplenic

Dorastają do 80 cm. Mogą mieć zielone lub czerwone listki, a kwiaty (kłosy) białe lub różowe. Kwitną od VII do IX, lecz ich zwiewne kępy są dekoracyjne przez cały rok, także zimą. Pojemniki późną jesienią warto okręcić np. starym kocem.

Poziomka odmiana Attila

Pięknie wygląda w wiszących pojemnikach. Kwitnie i owocuje od czerwca do jesieni. Bujnie rośnie, jest plenna. Wytwarza rozłogi nawet do 1,5 m długości. Potrzebuje sporo słońca, bo wtedy owoce są dorodne, bardzo aromatyczne i słodkie.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"