Pół roku temu rzecznikiem MON-u ogłoszono Bartłomieja Misiewicza, 26-latka bez skończonych studiów, któremu skandaliczne zachowania uchodziły płazem.

Po kilku miesiącach sprawowania funkcji prawej ręki Antoniego Macierewicza, nawet posłowie PiS-u dawali mu niskie noty. Wysłano go na przymusowy dwutygodniowy urlop i już wiadomo, że nie wróci na stanowisko rzecznika MON, bo ogłoszono nazwisko osoby, która go zastąpi. To mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz. Kobieta. Wojskowa.

Przepis o tym, że członkowie rady nadzorczej muszą mieć wyższe wykształcenie i przejść specjalne szkolenie nagle skasowano, żeby właściwy człowiek mógł zasiąść na właściwym miejscu i pan Bartłomiej zasiadł. Jednak Antoni Macierewicz wraca do dobrego wzorca: rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej ma być żołnierz, a nie cywil. Szczęśliwie panowanie ośmieszającego to stanowisko Bartłomieja Misiewicza dobiegło końca (MON nie miało rzecznika prasowego od początku lutego, kiedy to ze stron internetowych resortu zniknęło nazwisko Bartłomieja Misiewicza); choć wciąż będzie pracował w kuluarach MON, nie będziemy go oglądać.

Kobieta na stanowisku u Macierewicza

Rzecznikiem MON została mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz. W skrócie: od maja 2016 roku była pełnomocnikiem szefa MON do spraw służby wojskowej kobiet. Służbę wojskową rozpoczęła jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w 2005 roku - czytamy. Major Anna posiada kwalifikacje. I jest kobietą.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz pytany wczoraj w Polskim Radiu 24 o wakat na stanowisku rzecznika prasowego MON Macierewicz zapowiedział, że "już niedługo" przedstawi osobę, która będzie pełnić tę funkcję.

- Wiemy już, że to jest kobieta i wiemy, że to jest kobieta odważna, dzielna i skutecznie działająca - zapowiedział.

Kim jest major Anna Pęzioł-Wójtowicz?

Mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz pochodzi z Janowa Lubelskiego, służbę wojskową rozpoczęła w 2005 roku. Po ukończeniu szkoły oficerskiej została dowódcą plutonu zmechanizowanego litewsko-polskiego batalionu sil pokojowych w Orzyszu. "Byłam na początku jedyną dziewczyną w jednostce i czułam się trochę dziwnie – przyznaje. "Okazało się, że nie tylko ja. Szczególnie zapamiętałam pobór chłopaków ze Śląska. Nie mogli uwierzyć, że dowodzić nimi będzie kobieta. Ja jednak starałam się ich przekonać, że żołnierz to żołnierz" – chodziłam z nimi na siłownię, razem biegaliśmy - czytamy na stronie milwomen.pl

