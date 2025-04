W świetle aktualnej wiedzy COVID-19 może wniknąć do naszego organizmu również przez oczy. Okuliści i optycy są zgodni - aby chronić je przed koronawirusem warto osłaniać je okularami. A co z soczewkami?

Soczewki kontaktowe same w sobie nie są czynnikiem ryzyka zarażenia koronawirusem, ale nie stanowią takiej bariery ochronnej, jaką są okulary.

Jednak trzeba pamiętać, zaniechanie codziennej dezynfekcji soczewek oraz nieprzestrzeganie zasad higieny podczas ich zakładania i zdejmowania, może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Rezygnacja z nich na czas epidemii może być skutecznym środkiem ostrożności, o którym nie mówi się zbyt wiele.

Ważna informacja: w przypadku wystąpienia choroby należy zaprzestać noszenia soczewek.

Nie tylko korekcyjne, lecz także przeciwsłoneczne, jeśli zdarza ci się wychodzić na dwór. Nie tylko personel medyczny powinien nosić zabezpieczające gogle, które są najskuteczniejszą barierą między np. zainfekowanymi dłońmi, a oczami.

Jeśli nie masz w zwyczaju nosić okularów cheoniących oczy przed słońcem, nie masz wady wzroku - kup okulary zerówki - mogą niejednokrotnie posłużyć jako przypomnienie, by nie dotykać oczu, nie przecierać ich palcami, ani w domu, ani na zewnątrz. Pamiętaj o regularnej dezynfekcji oprawek, nie tylko szkieł.

Czyszczenie okularów powinno należeć do podstawowych czynności każdej osoby, która korzysta z nich na co dzień. Istnieje bardzo wiele opinii, w jaki sposób najlepiej je czyścić. Niewiele osób zdaje sobie natomiast sprawę, że odpowiednie mycie okularów może (a nawet powinno) być wykonane z użyciem wody i mydła. Okulary należy umyć przynajmniej raz dziennie całościowo – bardzo często mamy tendencję wyłącznie do przecierania szkieł, a warto zauważyć, że kontakt z naszymi dłońmi mają przede wszystkim oprawki, gdzie mogą osadzać się drobnoustroje. Dzięki temu skutecznie wyeliminujemy również wszelkie zabrudzenia, mikrozanieczyszczenia oraz zatłuszczenia, co jest niezwykle istotne w czasie epidemii

– komentuje Paweł Szczerbiński, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.