Nokia 3310 oraz inne telefony Nokia wrócą w nowej odsłonie?! Tak, to prawda! Kto tęsknił za oldschoolową, a niegdyś będącą spełnieniem marzeń Nokią 3310, z pewnością jest wniebowzięty!

Do takich informacji dotarł reporter venturebeat.com, Evan Blass, znany z publikowania nieoficjalnych informacji o nowych telefonach. Jak czytamy na Business Insider Polska, na tegorocznych targach Mobile World Congress w Barcelonie pojawią się nowe telefony marki Nokia. Firma HMD Global zaprezentuje też dwa budżetowe smartfony z Androidem - Nokię 3 i Nokię 5. Cena wynosić będzie ok. 199 euro (ok. ponad 850 zł bez dodatkowych kosztów). Jej uboższa wersja - Nokia 3 - kosztować ma niespełna 150 euro (ok. 640 zł). W styczniu HMD Global zaprezentowała Nokię 6. Pod względem odporności nie będzie równać się z Nokią 3310, ale ma całkiem dobre oceny.

Nokia 3310 powraca! Ile będzie kosztować?

Pierwsza nowa-stara Nokia przeznaczona była tylko dla Chin, ale producent niebawem zaprezentuje nowe modele przeznaczone także dla nas, Europejczyków. Wśród nowych urządzeń z logo Nokia mają znaleźć się m.in. featurephone (hybryda tradycyjnej komórki i smartfona), czyli godny następna Nokii 3310, która w 2018 roku będzie już pełnoletnia (wypuszczono ją na rynek w 2000 roku). Dla wielu to synonim telefonu doskonałego: prosty, wytrzymały, o długotrwałej baterii i posiadający... legendarną grę w węża. Ci, którzy mieli ją w rękach i pamiętają czasy Pegasusa, wiedzą o co chodzi.

Podobno cena tej odświeżonej klasyki będzie wynosić ok. 59 euro, a więc nieco ponad 250 zł plus podatki. Pomysł reaktywacji kultowych modeli Nokia to dzieło firm HMD Global Oy i Foxconn. Ta pierwsza to fińska spółka założona w zeszłym roku przez byłego managera dawnej Nokii. Ma w posiadaniu część działu telefonów i prawa do marki. A zatem... pozostaje nam czekać!

