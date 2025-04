Mamy kolejny list od Czytelniczki, na który odpowiada znana blogerka Agata Komorowska. Po wywiadzie z Agatą Komorowską przychodzą do redakcji listy od kobiet. Zapraszamy też do pisania do Agaty: waszehistorie@polki.pl, a także do czytania listów i dzielenia się waszymi opiniami.

LIST OD CZYTELNICZKI

Jak funkcjonować w życiu z małym poczuciem własnej wartości i ogromną samokrytyką?! Bardzo mnie to męczy. Przed każdą wizytą u rodziny i nie tylko, zaczynam szukać wymówek, by nie jechać na spotkanie...

Jak nauczyć się rozmawiać, funkcjonować z osobami (głównie kobietami), które mają wysoką pozycję, ogromne poczucie własnej wartości, niesamowitą pewność siebie... Od dawna jest to dla mnie zmorą. Często w kontakcie z takimi osobami trzęsą mi się ręce, zaczyna bolec mnie brzuch, czuje się pustą i nic nie wartą osobą. Nie potrafię spojrzeć w oczy osobie podczas rozmowy, gdzie wiem, że mam rację w jakimś temacie.

Jak nauczyć się z nimi rozmawiać, a nie dać po sobie pokazać, że się boje, czuję się wówczas mała jak mrówka (sierotka Marysia). Mam wrażenie, że często takie osoby mają satysfakcję, że są inteligentniejsze, mogą kierować innymi osobami...

Psychicznie mnie to wykańcza, często nie śpię przez to spokojnie, jestem nerwowa, bo w głowie wszystko przeżywam i analizuje!

Proszę o pomoc.

Amelia

ODPOWIEDŹ AGATY KOMOROWSKIEJ

Kochana Amelio,

Masz przepiękne imię! Nie wiem, skąd wynika Twoje niskie poczucie własnej wartości. Prawdopodobnie gdzieś w przeszłości tak zostałaś wychowana/nauczona. Osoby na pozór silne, władcze i apodyktyczne jak te, które opisujesz, często przykrywają w ten sposób własne kompleksy i niskie poczucie własnej wartości. Dopiero poniżając kogoś, same czują się wyższe, lepsze. Dlatego nie skupiaj się na tych, których się boisz, tylko na sobie. Na odkryciu, poznaniu, zaakceptowaniu i pokochaniu siebie. Inni traktują nas tak, jak my same siebie traktujemy. Więcej na ten temat znajdziesz w „Depresjologii”, dlatego zachęcam Cię, byś ją przeczytała i zrobiła ćwiczenia, które tam opisuję.

Teraz polecam Ci Afirmację Kobiecości, którą kiedyś napisałam dla siebie, a która bardzo mi pomogła. Naszymi świadomymi czynami kieruje nasza podświadomość. Jeśli więc jesteś przekonana o tym, że jesteś gorsza od innych, głupsza, mniej inteligentna, gorzej wykształcona, to swoim zachowaniem, które opisałaś w liście potwierdzasz te przekonania i dajesz sygnał innym, że jesteś od nich gorsza, że się ich boisz.

Dlatego mam dla Ciebie zadanie. Stań przed lustrem z zamkniętymi oczami. Wyobraź sobie, że stoisz przed kimś, kogo uważasz za lepszego, przed jakąś „mądrzejszą” kobietą. Nie prostuj się, nie poprawiaj miny, ani postawy. Otwórz oczy i przyjrzyj się kogo widzisz. Jak wyglądasz? Jak byś opisała osobę, którą widzisz w lustrze?

Teraz przeczytaj poniższą afirmację. Na głos. Kilka razy, aż Twój głos stanie się donośny i pewny tego co mówi.

Ja, Amelia, jestem zdrową, piękną, mądrą, silną, radosną i zmysłową kobietą.

Umiem cieszyć się chwilą i tym co daje mi dzień dzisiejszy.

Potrafię walczyć o to, co jest dla mnie dobre i ważne.

Kocham i akceptuję siebie i moje ciało.

Umiem się nim cieszyć i rozkoszować przyjemnością.

Umiem bezwarunkowo dawać i akceptować miłość.

Jestem wartościową i pewną siebie kobietą, która zasługuje na szacunek.

Zawsze wiem co jest dla mnie dobre i ufam sobie.

Teraz popatrz w lustro. Kogo widzisz? Czy dostrzegasz zmianę?

Zapisz sobie tę afirmację, wymaluj gdzieś, gdzie będziesz mogła ją czytać wiele razy dziennie, szczególnie przed spotkaniami z kobietami, które powodują u Ciebie lęk. Wydrukuj i powieś nad biurkiem, przyklej do lustra w łazience i czytaj, czytaj, czytaj, aż stanie się częścią Ciebie, a Ty poznasz i zaakceptujesz siebie. Zakochasz się w Kobiecie, którą jesteś. Bo już jesteś wystarczająco dobra. Dokładnie taka jaka jesteś :)

Nie musisz być ani najlepiej wykształcona w danym towarzystwie, ani najpiękniejsza, ani najbogatsza. Musisz być jedynie świadoma własnej wartości. Wtedy będziesz niezależna od oceny i opinii innych.

Tego życzę Ci z całego mojego kobiecego Serca,

Agata

