Beka Setzer opublikowała na Facebooku zdjęcia i filmy pokazujące ciało swojej kilkuletniej córki pokryte nimfami kleszczy. Nimfa to stadium rozwoju tego pajęczaka występujące pomiędzy larwą a dojrzałym kleszczem. Niestety, te maleństwa także są niebezpieczne dla człowieka!

Jak relacjonuje Beka, jej córka bawiła się jakiś czas przy spryskiwaczu wody, tarzając na trawie przed domem. Gdy wróciła do środka i położyła się, by się zdrzemnąć, jej matka zauważyła na jej ciele dziwne ciemne punkciki. Plamki były naprawdę maleńkie i obejmowały obszar nóg, ramion, pach i brzucha dziewczynki.

Beka myślała początkowo, że to nasionka jakiejś rośliny, które przykleiły się do skóry dziecka, próbowała je więc zmyć lub zdrapać. Gdy nie chciały zejść, kobieta zaczęła się im uważniej przyglądać i zauważyła, że to nie nasionka, tylko maleńkie kleszcze.

Kobieta podała też córce lek przeciwhistaminowy. Następnego dnia dziewczynka obudziła się z lekką gorączką, a w miejscu ukąszeń miała czerwone ślady. Matka zauważyła też, że dziecko ma spuchnięte węzły chłonne. Postanowiła zabrać ją do lekarza.

Specjalista ocenił, że dziewczynka potrzebuje „agresywnej terapii antybiotykowej i antyhistaminowej", która ma jej pomóc wrócić do zdrowia. Część wyciągniętych nimf z ciała dziecka wysłano do badań, które wykazały, że na szczęście nie były one nosicielami boreliozy.

Postanowiliśmy zapytać o komentarz w tej sprawie lekarza pediatrę. Doktor Monika Gruszecka ze Szpitala Medicover wyjaśniła nam, czym dokładnie są nimfy kleszczy.

Nimfy kleszczy jednak, podobnie jak dojrzałe postacie tych pajęczaków, przenoszą groźne choroby, w tym boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu.

W Polsce najczęściej spotykamy się z boreliozą, w przypadku której w zależności od stadium można zauważyć u pacjenta charakterystyczne zmiany skórne (tak zwany rumień wędrujący), późniejsze postacie choroby to natomiast: zapalenie stawów, układu nerwowego – obwodowego i centralnego, problemy z układem krążenia i zaburzenia rytmu serca. Innym zagrożeniem, z jakim związane jest ukąszenie kleszcza czy też jego nimfy, jest kleszczowe zapalenie mózgu – w naszym kraju występuje co prawda rzadziej, ale zachorowania są odnotowywane. Warto wiedzieć, że na tę chorobę wirusową – w odróżnieniu od boreliozy – można się zaszczepić.

Skutkiem ukąszenia przez kleszcza bądź jego nimfę może być także anaplazmoza – to schorzenie, co prawda, najczęściej występuje w Ameryce Północnej, ale zdarza się i u Polaków, chociażby dlatego, że ludzie podróżują i mogą je ze sobą „przywieźć”

Doktor wytłumaczyła nam także, że trudno jest wskazać okresy, w których nimfy kleszczy są mniej czy bardziej aktywne, ponieważ atakują po prostu wtedy, gdy robi się ciepło. Występują i żerują w tych samych miejscach, gdzie możemy natknąć się na osobniki dorosłe: w lasach, zaroślach, a także miejskich parkach, czy (jak pokazał opisany w tym artykule przypadek) przydomowych trawnikach.

Jak się przed nimi bronić? Przede wszystkim bądźmy ostrożni, a po każdym powrocie z łona natury do domu dokładnie obejrzyjmy swoje ciało w poszukiwaniu "nieproszonych gości".

Nie chodzi o to, byśmy teraz zamykali się w czterech ścianach – ważne jest natomiast, by wybierając się na łono natury zachować zdrowy rozsądek. Pamiętajmy o tym, by przede wszystkim zakładać taką odzież, która ograniczy zarówno kleszczom, jak i ich nimfom dostęp do naszej skóry, stosujmy środki odstraszające, chrońmy też nasze zwierzęta, by nie przyniosły pajęczaków do domu. Po każdym spacerze dokładnie obejrzyjmy swoje ciało i weźmy prysznic, by spłukać ewentualnych „intruzów” ze skóry

– powiedziała nam dr Monika Gruszecka, pediatra ze Szpitala Medicover.