Okazji, by by dać bliskiej ci osobie prezent, jest wiele. Gwiazdka, imieniny, rocznice... Czasem jednak zamiast radości możesz zobaczyć grymas rozczarowania, bo prezent okazał się zupełnie nietrafiony. Jak wynika z badań, aż 45 proc. Polaków choć raz czy dwa w życiu otrzymało prezent, który nie spełniał ich oczekiwań. Co robić w takiej sytuacji? Zamiast wrzucać niechciany prezent na dno szafy, można spróbować go zwrócić do sklepu. Dowiedz się, kiedy jest to możliwe.

W sklepie tradycyjnym

Zgodnie z prawem sprzedawca nie musi przyjąć zakupionej rzeczy tylko dlatego, że prezent okazał się nie trafiony. Ma obowiązek to zrobić tylko, gdy artykuł ma wadę. Wiele sklepów dopuszcza jednak możliwość zwrotu. Dlatego, zanim coś kupisz, upewnij się, czy sklep na to pozwala. Jeżeli tak, to jaki jest maksymalny termin na oddanie zakupu. Jeśli okaże się, że sklep nie przewiduje zwrotów, zapytaj sprzedawcę, czy możliwa będzie zamiana kupionego artykułu na inny.

Kupowanie na odległość

1. Sklep internetowy.

Możesz zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia dostarczenia ci zamawianego artykułu. Sprzedawca powinien powiadomić cię o tym prawie. Jeżeli tego nie zrobił, termin wydłuża się do roku. Jeśli chcesz zrezygnować z zakupu, musisz złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać mu je listem poleconym. Po wysłaniu oświadczenia masz 14 dni na odesłanie rzeczy (na swój koszt).

Nie możesz zrezygnować m.in. z:

rzeczy kupionej na aukcji (ale tylko wtedy, gdy trzeba było licytować),

produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu,

płyt, kaset wideo i płyt DVD gdy usunęłaś ich oryginalne opakowanie,

towarów, których cena zależy od wahań kursowych.

Sprzedawca musi zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym również koszty dostarczenia Ci towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania twojego oświadczenia (o rezygnacji.

2. Sklep wysyłkowy.

Jeśli zamówiłaś w katalogu domu wysyłkowego i w tym wypadku możesz zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Wtedy musisz – na swój koszt – odesłać rzecz do sklepu, wykorzystując, zamiast oświadczenia o odstąpieniu, dokument zwrotu dołączony do rachunku.

U akwizytora

Tak, jak w wypadku sprzedaży na odległość, możesz wycofać się z zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn swojej decyzji. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać (listem poleconym) na adres firmy. Następnie w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia musisz zwrócić towar. Przepisy nie określają, w jaki sposób masz zwrócić towar. Przyjmuje się, że jeśli kupiłaś go od akwizytora, to on powinien go od ciebie odebrać. W przypadku zakupu np. podczas pokazu, zwracasz rzecz osobiście lub odsyłasz pocztą na swój koszt.

Gdy zwrot nie jest możliwy

Pozostaje sprzedać prezent np. na allegro – robi to, jak wynika z badań, 25 proc. ankietowanych. Najczęściej zwracamy perfumy, odzież, książki, kosmetyki. Można też oddać go bezpłatnie za pośrednictwem portalu wymiany nietrafionych prezentów.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

