Nietoperze zasiedlają tereny uprawne, wsie, świetliste lasy. Zapuszczają się także do miast. Szukają kryjówek na strychach, kościelnych wieżach, pod mostami. Odżywiają się, jak wszystkie pozostałe gatunki, głównie owadami. Jednej nocy potrafią upolować nawet 2000-3000 komarów. Niektóre gatunki zjadają także pająki i owady wodne. Nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka, warto wręcz zachęcić je do odwiedzania naszych ogrodów.

Reklama

Stołówka dla nietoperza. Aby ssak zechciał zamieszkać na naszym terenie trzeba zadbać, by miał co jeść i posadzić takie rośliny, które zwabią owady nocne. Najlepiej silnie pachnące nocą kwiaty: maciejkę, tytoń ozdobny, wieczornik damski, jaśmin, wiciokrzew pomorski, heliotrop peruwiański, wiesiołek dwuletni.

Bezpieczne schronienie. Nietoperze to zwierzęta nocne. W dzień śpią w starych dziuplach, zacisznych zakamarkach. Dobrze zawiesić im w ogrodzie specjalne budki (można je kupić lub zrobić samemu – instrukcji najlepiej poszukać w internecie). Jeśli nietoperz wpadnie do domu przykryj go pudełkiem (nie dotykaj), wypuść po zmroku.

Reklama

Małgorzata Świgoń