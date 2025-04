Iwona Cichosz stała się największą gwiazdą wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". To jej występy w dużej mierze przyciągają widownię przed telewizory do tego stopnia, że stacja Polsat postanowiła emitować odcinki show z napisami dla głuchoniemych. Ona już wygrała.

Niesłysząca Iwona Cichosz - to jej kibicuje cała Polska

Iwona ma 26 lat, na co dzień pracuje jako tłumacz języka migowego. Jest Miss Świata Głuchych 2016 i półfinalistką konkursu "Człowiek bez barier". Miała "tylko tańczyć"z partnerem, Stefano Terrazzino. Okazało się, ze jej siła oddziaływania ma potężny zasięg. 26-latka stała się symbolem przezwyciężania największych i najpotężniejszych barier, a także przykładem dla całego środowiska osób niesłyszących w Polsce.

- Dzięki występowi Iwony Cichosz przed ekranami zasiadły tysiące osób głuchych, które chciały kibicować przedstawicielce swojego środowiska. - mówi przedstawiciel Zarządu. Polsat, który zaangażował piękną 26-latkę do programu, nie przewidział ogromnego społecznego odzewu ze strony widowni niesłyszącej. "Przez brak napisów lub tłumaczenia na język migowy wypowiedzi prowadzących, jurorów i uczestników nie były dla nich dostępne" - napisał w liście Piotra Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, który wysłał do Telewizji Polsat.

- Aby umożliwić jej fanom, w tym wszystkim niesłyszącym, możliwość pełnego udziału w oglądaniu i emocjonowaniu się jej występami, Telewizja Polsat jako pierwsza w Polsce zdecydowała się wprowadzić napisy w audycji rozrywkowej "na żywo" - powiedziała Nina Terentiew, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Programowych Telewizji Polsat. - Jest to wyjątkowa sytuacja i odpowiedź na - między innymi - prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

To powód do dumy. Kupiony format na nowo odzyskuje dawny blask. Telewizja Polsat rozpoczęła emisję programu pod nazwą "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w marcu 2014 roku. Poprzednią, szóstą polsatowską, a nieoficjalnie 19. edycję, oglądało średnio 2,91 mln widzów, a w czasie nadawania program był liderem rynku telewizyjnego. Teraz też nie narzeka na oglądalność, ale za wcześnie, by przedstawiać statystyki.

Przed Iwoną był Janek Mela

Nie możemy mówić o precedensie: takiej reakcji jeszcze nie było, choć warto wspomnieć występ Jaśka Meli, który był pierwszym niepełnosprawnym uczestnikiem show. W wywiadach wspominał, że nie była to najszczęśliwsza decyzja.

- Chyba drugi raz bym się nie podjął. Show-biznes nie jest zabawą dla mnie. Z samego tańca się cieszę. Dla mnie to była próba przełamania tabu, pokazania że osoba niepełnosprawna może być celebrytą. To była prowokacja - mówił.

Aby w najbliższy piątek móc oglądać program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" z napisami, wybierz odpowiedni przycisk na pilocie lub stronę 778 Gazety Tv Polsat. Rozwiązanie zostało przygotowane w ostatnich dniach przy współpracy z zespołem Dostępni.eu. Napisy powstaną z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania do rozpoznawania mowy.

