Za chwilę wybory korespondencyjne, a ty nie masz skrzynki pocztowej? Zapłacisz 10 tys. kary

Wybory korespondencyjne wymagają dostarczenia pocztą pakietu wyborczego. Listonosz musi wrzucić go do skrzynki. Kiedy jej nie masz - zaczyna się problem. Kara to nawet 10 tysięcy złotych.